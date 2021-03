Datas do concurso da Polícia Civil só serão confirmadas uma semana antes das prova

Quanto ao concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (PC-PA), no entanto, cujas provas estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês, o governador Helder Barbalho (MDB) afirmou em um vídeo publicado na rede social Instagram, na página do comediante e vereador de Ananindeua Bob Fllay (PDT), que a manutenção das datas ainda não está confirmada.

“Estamos avaliando a partir do cenário epidemiológico, se até a data da prova tivermos segurança, será feito. Nós só saberemos sobre esta situação de segurança epidemiológica com uma semana antes da prova”, afirmou o governador. A seleção, que terá a aplicação das avaliações em duas datas, contempla 1.088 vagas para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista. As inscrições foram encerradas no início do mês de fevereiro.

A química industrial Deborah Galdino, de 36 anos, aguarda a aplicação da prova da Polícia Civil no dia 28. Ela estuda para concursos desde 2019 e acredita que, mesmo no momento de alta de contágio pelo coronavírus, é possível garantir a segurança dos candidatos. “Eu acredito que se a prova for realmente feita seguindo todos os protocolos, é possível ser feita. Porém, deve vir gente de muitos lugares do Brasil para participar, então o Governo precisa estar apto a essa chegada de candidatos. Em Curitiba, uma prova que eu ia fazer foi suspensa, mas não por causa da covid-19, sim por falta de organização”, afirma.

Ser concurseiro em tempo de pandemia, para Deborah, é ter esforço para não perder o foco e alcançar o objetivo de um cargo no serviço público. “Eu já tive meu momento de desestímulo, principalmente quando fiquei doente de covid-19. Eu fiquei mal psicologicamente, mas voltei aos estudos, porque é meu sonho mesmo passar nesse concurso. Meu maior incentivo para isso é minha filha! Ter minha casa própria e ajudar meu esposo”, relata.

No Pará, de acordo com a Seplad, estão em fase de licitação seis concursos públicos, para os seguintes órgãos: Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Junta Comercial do Pará (Jucepa), Auditoria-Geral (AGE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria da Fazenda (Sefa). “A realização das provas referente aos concursos previstos segue a orientação da secretaria de saúde do Pará, que permanentemente acompanha o cenário epidemiológico no Estado, e se houver alguma recomendação sobre a não realização das provas, a suspensão será informada com máxima antecedência aos candidatos”, conclui a Seplad.