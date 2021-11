Confira vagas de emprego abertas em Belém e municípios do interior do Pará

A área de Emprego, do Portal Oliberal.com, traz várias oportunidades de trabalho em diversas áreas, na capital paraense e nos municípios do interior do Estado. Em Barcarena, por exemplo, uma empresa abriu vaga para mecânico, com carteira assinada. Para concorrer ao cargo, é preciso ter nível técnico completo e experiência na área. Um posto de combustível em Belém está atrás de frentista, com ensino médio completo e sem necessidade de experiência, para atuar na área de atendimento / recepção. O candidato precisa ter disponibilidade de horário, conhecimento básico em informática, boa comunicação, agilidade e comprometimento.

Veja as vagas de emprego disponíveis

Ainda na capital, há vaga de vendedor, eletricista e cozinheiro. Na Região Metropolitana, empresa de logística procura borracheiro em Marituba e há oportunidade de motorista em Ananindeua.

Entre as oportunidades, tem ainda vaga de motorista e manobrista em Santarém, soldador em Tailândia, nutricionista em Acará e estoquista em Marabá.

A maioria das vagas é de regime CLT com registro em carteira. No próprio portal constam as principais informações, como os requisitos exigidos para o cargo, além de instruções para concorrer à vaga.