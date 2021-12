Saiba quais são as vagas ofertadas no concurso da Sefa

A Secretaria de Estado da Fazenda anunciou a abertura do edital para o concurso público que oferta 200 vagas para dois cargos destinados para profissionais com ensino superior completo.

Serão 150 vagas para o cargo de auditor fiscal de receitas estaduais, sendo que 38 são para contratação imediata e 112 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 15.076,58.

Para o cargo de fiscal de receitas estaduais serão 50 vagas, sendo que 38 são imediatas e 112 para formação de cadastro reserva, com remuneração oferecida de R$ 11.910,51.

Para ambos os cargos, a jornada de trabalho será de 30 horas semanais e as oportunidades serão distribuídas entre diversos municípios do Estado, para atuação na Coordenação Executiva Regional de Administração (CERAT) e Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito (CECOMT).

O período de inscrições será de 19 de janeiro a 10 de fevereiro de 2022, pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (Fadesp), responsável pela organização do certame, com taxa de R$ 75.

O concurso será composto por duas provas, de conhecimento geral e específico, com 180 questões no total, que juntas somam 20 pontos. Os candidatos deverão obter a nota mínima de 12 pontos para serem aprovados e obter um mínimo de 40% dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas que integram as provas objetivas 1 e 2