Concurso do Banco do Brasil tem mais de 1,5 milhão de inscritos

Foram 1.655.420 inscrições para vagas de escriturários do concurso do Banco do Brasil. Segundo a Fundação Cesgranrio, que organiza o processo seletivo, a marca fez do concurso o maior da história do País. As informações foram divulgadas pelo G1.

Para o cargo de escriturário - agente comercial, que oferece 2 mil vagas e mais 2 mil de cadastro de reserva, foram 1.613.886 inscritos. Para o cargo de escriturário - agente de tecnologia, 41.534 inscritos para concorrer a 240 vagas e 240 para cadastro de reserva.

As inscrições terminaram no dia 7 de agosto e as provas estão previstas para o dia 26 de setembro.

"Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional", afirma Ênio Mathias, vice-presidente corporativo do Banco do Brasil.