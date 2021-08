Concurso da Sefa vai ofertar 110 vagas

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) deve ofertar, por meio de concurso público, 110 vagas, com cadastro reserva, divididas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais. Na última sexta-feira (30), foi realizada, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) a sessão pública referente à abertura da segunda fase da licitação, na modalidade concorrência, para a seleção da empresa especializada para realização do certame.

Segundo informações divulgadadas pelo Governo, as empresas habilitadas Cetap, Fadesp, Consulplan, Ibam e Fundatec entregaram a documentação para a comissão licitatória do certame. Os documentos serão analisados pela comissão, que em seguida divulgará o resultado no Diário Oficial do Estado (DOE) com o período para recursos.

"Estamos seguindo todos os dispositivos legais para que avancemos na realização do concurso da Sefa, reafirmando o nosso compromisso para com a população e com quem deseja ingressar na atividade pública, além de obtermos mais melhorias na prestação de serviços à população", declarou Josynélia Tavares, secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad.

O Governo do Estado afirma que a continuidade do concurso público na área fiscal é um dos compromissos da atual gestão, que investe na melhoria dos serviços oferecidos pelo Estado à população.