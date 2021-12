Compras de fim de ano: Veja como não cair em golpes virtuais

No período de final de ano, com as compras de presentes e roupas para toda a família, muitas pessoas acabam sendo vítimas de crimes virtuais. As estratégias usadas por criminosos para tentar enganar os consumidores são diversas e envolvem também as redes sociais. E para não acabar no prejuízo, os compradores devem ficar atentos e seguir algumas orientações de como se resguardar e evitar os golpes.

Os links falsos e maliciosos usados em crimes têm chegado de diversas maneiras. Dentre as mais comuns estão os anúncios em redes sociais e através de aplicativos de mensagens instantâneas. Nestes espaços, a propaganda do criminoso se disfarça de anúncios reais, chegando a copiar logomarcas e sites inteiros para enganar o comprador.

“É importante tomar cuidado com links duvidosos e sites suspeitos porque há uma grande probabilidade de a pessoa ser vítima de um crime. Esses golpes variam e são dos mais diversos tipos. Assim como a pessoa pode ser vítima de um estelionato, ela pode ter seus dados copiados e sofrer crimes contra a imagem, ou até mesmo ser utilizada como ‘laranja’ na abertura de contas bancárias. Estes são apenas alguns dos exemplos que mostram o quanto é importante tomar cuidado”, explica a delegada Maria de Fátima, chefe da divisão de combate a crimes econômicos e patrimoniais praticados por meios cibernéticos (DCEP).

Se não houver cuidados, a pessoa pode ter prejuízos como o cartão clonado, dados expostos e o valor enviado à “compra” perdido.

“Os danos podem ser materiais, como no caso de vítimas de estelionato. Além disso, a pessoa pode sofrer com processos penais, caso o criminoso se aproprie dos dados da vítima. Isso ocorre quando a pessoa perde um acesso às suas mídias digitais ou até mesmo documentos, e os golpistas usam essas informações para cometerem crimes e tentar ocultar suas identidades”, diz a delegada.

Como se prevenir

O perito forense Inácio Gorayeb deu algumas orientações sobre como evitar cair em golpes online. De acordo com ele, pequenas atitudes simples podem evitar um enorme prejuízo.

- Desconfiar de ofertas imperdíveis e com preços muito diferentes do mercado;

- Checar no site oficial da loja se a oferta realmente existe;

- Checar se o endereço do “site” em que pretende comprar é real, podendo ser observado na barra de endereço do navegador de internet do celular.

- Preferir comprar através dos aplicativos oficiais desde que obtidos através das lojas de aplicativos como a Google Play e a App Store. Checar se o desenvolvedor do APP que está baixando é a própria marca e/ou loja através da descrição.

- Checar se o valor cobrado tanto via boleto quanto via cartão, é exatamente o mesmo que o anunciado.

- Verificar antes da confirmação do boleto, se no resumo do pagamento aparece o nome da loja. Caso tenha um nome diferente, não deve comprar.

- Nas compras no cartão, deve-se verificar a fatura e ver se o nome da loja consta na compra, caso a informação seja diferente é necessário comunicar a operadora imediatamente e bloquear o cartão.

Caso seja vítima de um golpe virtual, o consumidor deve registrar uma ocorrência e buscar assistência jurídica. Os dois passos são importantes pois a polícia investiga o crime buscando identificar quem foi autor, em um processo criminal. Já na questão de reaver valores, cabe ao judiciário em um processo civil. Sendo assim, uma ação auxilia a outra.

Também é necessário bloquear cartões, trocar senhas dos aplicativos utilizados e salvar o que se tiver de informação sobre o golpe (prints, mensagens, códigos horários, etc). Com isso, a pessoa que foi vítima pode registrar uma ocorrência na Polícia Civil e também procurar assistência jurídica, se for o caso.