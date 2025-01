Comprar passagens aéreas de madrugada é mais barato? Descubra mitos e verdades

O preço das passagens aéreas é uma das maiores preocupações de quem planeja viajar. Com valores que variam de acordo com a demanda, é comum que muitos passageiros busquem estratégias para encontrar as melhores promoções. Mas será que vale mesmo a pena ficar acordado de madrugada ou comprar passagens na terça-feira à noite?

Confira o que é mito e o que é verdade, e aproveite as dicas para economizar.

Comprar passagens na madrugada é mais barato?

🔴 Mito.

Apesar de muitos acreditarem que as companhias aéreas oferecem promoções durante a madrugada, isso não passa de uma crença popular. Especialistas afirmam que as promoções podem surgir a qualquer hora do dia, e o horário em que você faz a compra não influencia diretamente no preço.

Os preços variam de acordo com a demanda e não com o horário.

As melhores promoções acontecem às terças-feiras?

🔴 Mito.

A ideia de que terça-feira é o dia oficial das promoções também não é verdadeira. Embora algumas promoções possam ocorrer nesse dia, grandes descontos também são anunciados em outros momentos, especialmente nos fins de semana, quando as companhias realizam feirões e campanhas promocionais.

Viajar entre terça e quinta-feira é mais barato?

🟢 Verdade.

Aqui está um ponto em que o dia faz diferença: as passagens para voos entre terça e quinta-feira costumam ser mais baratas.

Isso acontece porque a demanda é menor nesses dias, diferentemente de sextas, domingos e segundas, que são mais procurados por passageiros corporativos e viajantes de fim de semana.

Comprar com antecedência garante o menor preço?

🟠 Depende.

A antecedência pode ajudar, mas não é uma garantia de economia. Para viagens nacionais, o ideal é comprar entre 4 e 8 semanas antes. Já para voos internacionais, o prazo aumenta para 2 a 4 meses.

Durante períodos de alta temporada, como Carnaval e férias escolares, recomenda-se adquirir os bilhetes com 3 a 6 meses de antecedência.

Passagens com conexão são sempre mais baratas?

🟢 Verdade.

Voos diretos costumam ser mais caros, pois oferecem maior conforto e menor tempo de deslocamento. Por isso, viagens com conexão podem ser uma alternativa para quem quer economizar.

Usar milhas sempre compensa?

🟠 Depende.

As milhas são ideais para emitir passagens completas para o destino desejado. Usá-las apenas para abater parte do valor pode não ser vantajoso, principalmente se resultar em conexões não vinculadas, o que pode gerar perrengues.

💡 Dicas finais para economizar

Fique atento às promoções de feirões, geralmente realizadas nos fins de semana.

Evite comprar passagens para datas muito próximas, pois os preços tendem a ser mais altos.

Verifique tabelas fixas de milhas, que podem oferecer tarifas vantajosas em alta temporada.

Pesquise com atenção e compare preços em diferentes plataformas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)