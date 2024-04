Voos nacionais: confiras as principais tarifas pagas antes de embarcar em um avião

Antes de realizar a tão sonhada viagem é necessário se atentar para algumas informações adicionais sobre o valor final da passagem em voos nacionais. A depender do site, ao selecionar os trechos e os destinos, há vários encargos - o que pode aumentar o valor do bilhete. Mas, calma! Aqui listaremos todos os encargos que você terá, por empresa aérea. Seguem as principais tarifas pagas antes de embarcar.

Qual o valor da tarifa paga nas bagagens em voos nacionais?

Gol

Em voos nacionais da Gol, os valores variam de R$110 a R$190, dependendo da quantidade de bagagens (30kg).

Latam

Na Latam, os valores variam de R$50 a R$260,00 dependendo da quantidade de bagagens e peso da mala (15kg ou 30kg).

Azul

Os valores na Azul variam de R$110 a R$190 dependendo da quantidade de bagagens e da categoria azul fidelidade.

Qual o valor da tarifa de embarque?

O valor da tarifa de embarque em voos nacionais está em R$ 40,56 e se aplica a todas as empresas aéreas citadas. Já a tarifa de conexão, se mantém em R$ 12,37.

Qual os valores de assentos em voos nacionais?

Por trecho, os valores dos assentos variam de R$40 a R$60 dependendo companhia e pode ser gratuito de acordo com cada condição proposta pelas companhias - seja por programa de pontos, marcações 48h antes do embarque ou até mesmo por ser clientes recorrentes.

Confira algumas tarifas combos por companhia aérea e as vantagens:

Gol

Light - Não tem tarifas adicionais - Bagagem de mão incluída e antecipação do vôo até 6h com custo adicional;

Plus - Valor da passagem + R$86 - Bagagem despachada (23kg) gratuita e marcação de assento gratuita;

Max - Valor da passagem + R$216, com uma variação média de 10 reais dependendo da localidade - Antecipação em qualquer horário no dia do vôo, até duas bagagens despachadas (23kg) gratuitamente e marcação antecipada de assento gratuito.

Latam

Light - sem tarifas adicionais - bagagem de mão incluída e remarcação de passagem com taxa;

Standard - valor da passagem + R$90 - uma bagagem despachada (23kg), remarcação com taxa;

Full - valor da passagem + R$190 - Remarcação sem taxa e uma bagagem despachada (23kg);

Premium Economy (Cabine) - valor da passagem + R$210 - reembolso da passagem, bagagem de mão com mais de 10kg e o assento do meio é bloqueado.

Azul

Azul - Não tem tarifas adicionais - taxa de reembolso é 70% da tarifa, alteração e cancelamento a partir de passagens de 400 reais;

Mais Azul - Valor da passagem + R$125 - Antecipação de assento padrão, antecipação de vôo e uma bagagem despachada (23kg).