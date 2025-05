Companhia aérea amplia acesso ao Círio de Nazaré 2025 com voos extras para Belém

A Latam Airlines Brasil anunciou, nesta quinta-feira (29), a ampliação da sua malha aérea para Belém durante o Círio de Nazaré 2025, uma das maiores celebrações religiosas do mundo, marcada para 12 de outubro. A companhia colocará em operação sete frequências adicionais para atender à crescente demanda por viagens à capital paraense no período da festividade.

A programação especial inclui um voo extra na rota Brasília–Belém (12/10), dois na ligação Fortaleza–Belém (9 e 13/10), um entre Manaus e Belém (13/10) e três partindo de São Paulo/Guarulhos (10, 13 e 14/10). Com esses incrementos, a LATAM estima transportar até 9.600 passageiros para Belém durante o evento, somando os assentos extras à oferta regular.

VEJA MAIS

Segundo a empresa, a operação reforça o compromisso em apoiar o turismo e impulsionar a economia local. “O Círio de Nazaré é um dos eventos mais importantes do Brasil, com grande relevância cultural e turística para o Pará. Queremos facilitar o acesso de mais pessoas à celebração, com uma malha eficiente e conectada às principais regiões do país”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da companhia aérea no país.

As novas frequências serão operadas com aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade para até 174 e 214 passageiros, respectivamente. Ao todo, a companhia oferecerá aproximadamente 70 voos diretos para Belém na semana do Círio, com saídas de cidades como Brasília, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Macapá e São Luís. As passagens já estão disponíveis no site oficial da LATAM.

Atualmente, a empresa opera a maior malha aérea de sua história no Brasil, com presença em 55 aeroportos no país. No mercado internacional, realiza voos para 90 destinos, sendo a companhia com maior número de conexões entre o Brasil e o exterior.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia