Companhia aérea low cost: vale mesmo a pena? Confira prós e contras

O número de companhias aéreas low cost – baixo custo, em português – tem crescido no Brasil, porém muitas pessoas ainda se questionam se é uma opção realmente segura, devido aos valores das passagens, que são bem mais em conta do que nas demais companhias. A modalidade ainda pouco conhecida levanta dúvidas sobre funcionamento, segurança ou equipamentos.

VEJA MAIS

No geral, as empresas de baixo custo - low cost - oferecem passagens mais baratas em comparação com suas concorrentes. O modelo surgiu na década de 90 nos Estados Unidos e na Europa e contribuiu para democratizar o acesso ao meio de transporte aéreo no mundo inteiro.

Esse formato de viagens personaliza o bilhete de cada cliente de acordo com suas necessidades. Acontece da seguinte forma: o usuário compra a passagem em um valor mínimo e acrescenta apenas os serviços extras que deseja utilizar. Isso contribui para os preços menores do que nas empresas tradicionais.

Nas passagens com valores mais em conta estão incluídos os serviços básicos definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): a passagem e uma bagagem de mão de até 10 kg que precisa caber embaixo do assento à frente do passageiro. Todos os outros itens são cobrados à parte, como: marcação de poltronas, refeições no avião, alterar voo e despachar bagagens.

No Brasil, atualmente cinco empresas low cost estão em atuação: JetBlue Airways (voos entre os Estados Unidos e o Brasil); Air Europa (voos entre a Europa e o Brasil); Flybondi, (voos entre a Argentina e o Brasil); Sky Airline (voos entre o Chile e o Brasil); Arajet (companhia da República Dominicana que opera voos para o Brasil, México, Canadá e região do Caribe).

Nós separamos uma lista com as principais vantagens e desvantagens da low cost, confira:

Vantagens:

- Preço em conta

Como o próprio nome da modalidade sugere, o maior atrativo das companhias é o baixo custo das passagens. Portanto, para quem quer viajar pagando um valor menor do que o convencional, essa é uma ótima opção.

- Pontualidade

De forma geral, os voos das companhias low cost são muito pontuais e diretos, ou seja, não fazem escalas ou conexões, evitando gastar tempo em aeroportos e traslados.

- Segurança

As companhias que fazem parte desse modelo usam as mesmas aeronaves que as utilizadas por empresas convencionais e respondem às mesmas regras de segurança. Além disso, elas precisam passar pelos mesmos testes de auditoria e certificação.

Desvantagens:

- Sem luxos

Para quem não abre mão de certos recursos de conforto, luxos ou lanches durante o voo, a modalidade não é recomendada. Isso acontece porque, para manter os custos baixos, é necessário abrir mão de certas coisas.

- Aeroportos secundários

No modelo de voo, os usuários embarcam e desembarcam em aeroportos mais secundários, que, geralmente, ficam localizados mais distantes do centro das grandes cidades.

- Restrições

As companhias low cost não separam os voos por classes e as poltronas têm tamanho reduzido. Além disso, o rigor em relação à dimensão e ao peso das bagagens é ainda maior do que em companhias tradicionais.