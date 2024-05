Ministro sobre compartilhamento de voos: 'Esperamos ampliar a conectividade entre diversos destinos'

Quase 6 milhões

Crianças e adolescentes são maioria entre não vacinados contra covid-19, mostram dados da PNAD Contínua, do IBGE.

Atrasados

Um em cada quatro brasileiros ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda. Prazo termina na próxima sexta-feira.

(J. Bosco)

"Esperamos que possa ampliar a conectividade entre os diversos destinos brasileiros.”

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, disse que o MPor e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vão acompanhar de perto o acordo de cooperação comercial entre as companhias aéreas Azul e Gol.



SAÚDE

BUCAL



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta sexta-feira, 24, ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, aquilo que prometeu no início da semana durante a 25ª Marcha dos Prefeitos. À ocasião, o presidente anunciou que todos os municípios irão receber um incremento de R$ 4,3 bilhões para custeio de equipes multiprofissionais na área da saúde bucal. Os recursos são provenientes da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 para 2024, na qual o Ministério da Saúde autorizou a recomposição do financiamento do custeio da implantação de todos os serviços relacionados, como equipes de saúde bucal, Unidades Odontológicas Móveis (UOM), Centros de Especialidade Odontológica e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária. Ontem, junto da ministra, o presidente anunciou a liberação dos primeiros R$ 187 milhões, que deverão ser usados para expandir ações para alunos de 5 mil municípios. A Associação dos Municípios do Marajó (Amam) espera que sejam contemplados integralmente os 17 municípios do arquipélago, onde o baixo atendimento em saúde bucal se reflete também no baixo Índice de Desenvolvimento Humano da Região.



GUIA

INFECTOLOGIA



As médicas infectologistas paraenses Tânia Chave e Helena Brígido, vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, fazem parte da elaboração do “Guia de Manejo de Infecções Relacionadas a Desastres Climáticos”, editado pelas sociedades Brasileira de Infectologia e Gaúcha de Infectologia, como parte das ações da força-tarefa em prol do Rio Grande do Sul. O documento contém diretrizes técnicas para os profissionais que estão atuando na linha de frente nesse delicado momento, e apresenta assuntos como a prevenção a acidentes com animais peçonhentos, possíveis infecções por cólera, coqueluche, leptospirose e outros problemas de saúde que podem surgir em um cenário de enchentes.



CIDADE

MANGUEIRAS



Belém ganhará em breve o merecido título de “Capital Nacional das Mangueiras”. Na Câmara Federal, o relator do projeto de lei 5493/2023, deputado federal Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), tem uma história pessoal com Belém e disse que o reconhecimento público é merecido. Ao tratar do projeto na reunião da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, ele contou que já morou em Belém, na Casa dos Estudantes de Roraima, situada na avenida Nazaré, no centro da cidade, onde “tem mangueiras de um lado e outro”.



MEMÓRIAS



O parlamentar contou que à época, sem boas condições financeiras dos pais, tinha como refeição “de manhã, à tarde e à noite” pão com chá de folhas de mangueira. O deputado Raimundo Santos (PSD-PA), autor do PL, também afirmou que em 1974, quando morava em Paragominas, foi aprofundar os estudos na capital do Estado sendo acolhido justamente no imóvel destinado aos estudantes roraimenses, onde muitas vezes as refeições básicas eram complementadas pelas mangas que caíam generosas e providenciais no bairro de Nazaré.



FIPA

PARCERIAS



Neste mês, a Vale Metais Básicos reuniu fornecedores durante o maior evento da indústria do Norte, a XVI Feira das Indústrias do Pará (FIPA). O 1º Supplier Summit, encontro de negócios que reuniu 40 fornecedores da empresa, teve por objetivo debater os principais desafios e estratégias na busca por soluções para a otimização dos processos internos, a melhoria da qualidade dos serviços fornecidos e a evolução do negócio no Estado do Pará. A Vale Metais Básicos é uma das maiores produtoras de cobre e níquel do mundo, minérios essenciais para a transição energética.



FEIRA

INSCRIÇÃO



A Fundação Cultural do Pará abriu as inscrições para a ocupação de estande na II Feira Literária de Ananindeua (FLI Ananin) por escritores e produtores de Cultura que atuam na área da literatura, interessadas em lançar livros, fazer sessões de autógrafos e participar de bate-papos.



FORMULÁRIO



As inscrições podem ser feitas a partir do preenchimento de um formulário até o dia 27 de maio. O evento acontece nos dias 7, 8 e 9 de junho e tem o apoio da Lei Semear.

Em Poucas Linhas

- Confirmada na última quinta-feira pelo Partido dos Trabalhadores (PT), a pré-candidatura de Miro Sanova à prefeitura de Ananindeua será lançada neste sábado.



- Atual presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Sanova foi vereador de Ananindeua por dois mandatos, líder da legenda na Câmara Municipal e secretário Municipal de Cultura e Esporte.



- Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na quinta-feira, 23, 49 toneladas de milho em grãos, avaliadas em R$ 26.076,00. A carga era procedente de Paranatinga/MT e destinada a São Luís/MA.



- A apreensão ocorreu na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, localizada na rodovia Transamazônica, em São João do Araguaia.



- Trinta atletas paraenses estão participando da 65ª Copa Norte-Nordeste Mirim-Petiz de Clubes.



- As equipes disputam o Troféu Kako. As provas serão realizadas até hoje na piscina do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza, no Ceará.



- Com um número maior de brincantes, começam neste sábado, 25, os ensaios oficiais do Arrastão do Pavulagem 2024, com patrocínio da Equatorial Pará.



- O período de ensaio é quando os brincantes iniciantes, aquelas pessoas que participaram das oficinas em 2024, se juntam aos mais antigos para formar o Batalhão da Estrela.



- A atividade ocorrerá diariamente até o dia 13 de junho, de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 21h, aos sábados das 16h às 18h, e aos domingos de 9h às 11h, na frente do Instituto Arraial do Pavulagem, no Boulevard da Gastronomia.



- Aliás, o Arraial do Pavulagem será uma das atrações da 4ª edição do Projeto Avenida Cultural, que será realizada neste domingo, 26, na avenida Presidente Vargas. A via será fechada para lazer.