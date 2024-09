Como verificar o resultado da perícia médica do INSS; confira o passo a passo

A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um procedimento obrigatório para os trabalhadores que precisam comprovar a incapacidade temporária ou permanente que os impede de desenvolver as funções referentes ao seu trabalho. O exame é realizado por um profissional de saúde autorizado pela Previdência Social.

VEJA MAIS

A partir da perícia médica, além da comprovação da incapacidade de exercício das atividades laborais, é possível definir qual o nível da incapacidade, quanto tempo o profissional precisará ficar afastado e demais detalhes específicos de cada caso.

Após realizar o procedimento, o trabalhador ficará sabendo se o benefício será concedido, renovado ou até mesmo encerrado, se for o caso. O resultado do exame pode ser acessado de forma online no mesmo dia da realização, a partir das 21h.

Para ter acesso ao resultado, não é necessário sequer sair de casa. O interessado pode consultar por meio do telefone do INSS, no número 135 ou, ainda, no site ou aplicativo “Meu INSS”. O acesso é feito com a utilização dos dados do trabalhador.

Nós preparamos um passo a passo para consultar a perícia médica online, no site e no app “Meu INSS”. Confira a seguir.

Guia para acessar o resultado da perícia médica

1° Passo:

Entre no site ou no aplicativo “Meu INSS” e clique no botão “Entrar com o gov.br”. Se você ainda não tiver cadastro no portal do Governo Federal, clique em “Criar uma conta” e conclua o procedimento antes de prosseguir.

2º Passo:

Em seguida, digite o número do seu CPF e a senha cadastrada no Meu INSS para fazer consulta. Caso não se recorde da senha, clique em “Recuperar seu cadastro do INSS”

3° Passo:

Na aba “Outros serviços”, clique na opção “Resultado de Benefício por Incapacidade”. Se a opção não aparecer inicialmente, clique em “Ver mais”, e então, selecione-a.

4° Passo:

Ao acessar a página “Resultado de Benefício por Incapacidade”, você encontrará todas as solicitações de benefícios que já foram realizadas. Então, selecione o requerimento que deseja consultar.

5° Passo:

Ao finalizar o passo anterior, o documento será baixado automaticamente no seu aparelho. Basta abrir e conferir o resultado do exame. Também é possível conferir no documento detalhes sobre o beneficiário, a decisão, o período de pagamento e afins.

Caso você não consiga ter acesso ao resultado ou ele não conste na plataforma, pode ser que haja alguma pendência cadastral relacionada a vínculos empregatícios ou mesmo dados pessoais. Se isso acontecer, entre em contato pelo número 135 e agende um acordo pós-perícia para regularizar a situação.