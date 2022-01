Comércio no Pará prevê efetivação de temporários em até 10%

O comércio varejista assim como outros setores da Economia atravessaram 2021 com expectativas, mas sofreram solavancos por conta do cenário provocado pela pandemia da covid-19. O ano de 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego compreendido entre julho e setembro de 2021, encerrando o terceiro trimestre em outubro, ficou em 12,1% ante 13,7%, segundo trimestre do ano passado. O número de pessoas que estão em busca de trabalho no país caiu 10,4%, chegando a 12,9 milhões.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Pará estima que a taxa de contratação de temporários em 2022 ficará entre 5% e 10%. De acordo com a assessora econômica da Fecomércio, Lúcia Cristina Lisboa, alguns fatores colaboram para essa efetivação na comparação do mês de dezembro de 2020 e 2021. Uma delas é a variação do Índice de Confiança do Empresário do Comércio de 5,2% e no sub índice de Contratação de Funcionário de 4,2%, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

O Índice sobre expectativa de Contratação de Funcionários na pesquisa realizada em dezembro do ano passado, para o mês seguinte, aumentou mais no grupo de semiduráveis, a onde o índice é maior: 146 pontos. Pela metodologia da pesquisa, o índice varia de 0 a 200; onde abaixo de 100, a expectativa é considerada negativa; e acima de 100, positiva. Ressalta-se que quanto mais próximo de 200 melhor seria a expectativa.

Para os grupos de não- duráveis e duráveis, os índices de expectativa de contratação de funcionários são de 134,1 pontos e 130,2 pontos, respectivamente. Com base nesse estudo, há a sinalização de que o índice de efetivação de trabalhadores temporários seja bem maior do que dezembro de 2021 em comparação a janeiro de 2022, no comparativo entre dezembro 2020 e janeiro 2021.

Cenário

“Por outro lado, essa taxa de efetivação está limitada a determinado nível em função de diversos fatores, como as incertezas quanto aos mecanismos de melhoria das condições de realização de negócios, o aumento da taxa de inflação e dos juros, o poder aquisitivo da população e a taxa desocupação no Pará, que pelo último dado disponível estava em 12%”, explica a assessora do Fecomércio.

Dados do trimestre entre agosto, setembro e outubro de 2021 tendem a conter a demanda, o que provoca uma limitação no incremento no número de efetivo de pessoal. Além disso, a pesquisa diz ainda que muitos estabelecimentos ampliaram mais estratégias de vendas on-line e delivery no decorrer de 2021, investiram em tecnologias de consulta de preços, recursos de autoatendimento e pagamento mais ágeis que, em certa medida, também limita a taxa de efetivação de temporários em determinado patamar.

Diante da complexidade do pêndulo que se tornou a questão da empregabilidade no Brasil, surgem realidades amenas, como de Camila Martins, 21 anos, que passado Natal e as comemorações de ano novo, vem avançando na batalha contra o desemprego. Há sete meses trabalhando como atendente em um café no bairro do Souza, a jovem não esconde a alegria de ter se firmado e ter saído da condição de diarista para uma condição fixa. “Tenho uma filha para criar e sei o quanto é valoroso ter um emprego hoje em dia. Não está fácil, e me agarrei a esta oportunidade, me dediquei e entendi muito do trabalho. Agradeço a Deus e à minha patroa”, reflete a moradora do bairro do Icuí, na cidade de Ananindeua.

Nesse esforço do mercado de tentar contratar e do cidadão tentando se fixar com carteira assinada, após uma oportunidade transitória, a consultora de RH há 36 anos, Ana Alice de Melo ensina o melhor caminho para potencializar uma efetivação empregatícia. “Compreender a cultura empresarial, não se acomodar depois da contratação temporária, ter a iniciativa e entender o ritmo do trabalho”, assegura a profissional que tem experiência no varejo e no setor de hotelaria. “Trabalhar em equipe é um outro diferencial, que pode ser lembrado no surgimento de uma vaga, no aumento de quadro ou possível transferência. Isso pode ajudar o candidato a ingressar na empresa”, acrescentou.