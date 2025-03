Comércio de Belém reforça confiança e transparência no dia do consumidor, diz Sindilojas

Comemorado em 15 de março, o Dia do Consumidor tem se consolidado como uma data cada vez mais relevante para o varejo brasileiro, especialmente em Belém. O crescimento das vendas durante esse período demonstra a força do evento, que se estende por todo o mês com promoções e descontos atrativos. Um dos fatores que impulsionam esse movimento é a adesão crescente às compras online, fazendo com que o e-commerce ganhe destaque na data. Para o Sindilojas Pará, a transparência nas promoções e o bom atendimento são essenciais para fortalecer a confiança dos consumidores e movimentar a economia local.

Em 2024, o Dia do Consumidor movimentou R$ 602,8 milhões no Brasil, de acordo com dados da Neotrust. Embora esse número seja menor do que o da Black Friday, que arrecadou R$ 9,3 bilhões no mesmo ano, a tendência é de crescimento. Muitos varejistas já consideram o evento como uma “Black Friday do primeiro semestre”, aproveitando a oportunidade para movimentar estoques e fidelizar clientes.

Segundo Marcelo Reis, especialista em vendas e CEO da Consultoria MR16, a data tem se fortalecido ano após ano, exigindo dos lojistas estratégias cada vez mais eficazes para atrair e reter clientes.

“O Dia do Consumidor se tornou um evento estratégico para o comércio. Assim como a Black Friday, ele cresce a cada ano e representa uma grande oportunidade tanto para os varejistas quanto para os consumidores”, afirma Reis.

Principais estratégias para o comércio de Belém

Para garantir boas vendas e conquistar a confiança do público, os lojistas precisam investir em ações diferenciadas. Um dos fatores decisivos para aumentar as vendas é melhorar a experiência de compra do cliente. Isso inclui oferecer frete grátis, que pode ser um diferencial na hora da escolha, além de investir em sites rápidos, seguros e com processo de pagamento simplificado. Um ambiente de compra eficiente reduz o abandono de carrinho e melhora a satisfação do consumidor.

Outro ponto essencial é o uso de inteligência artificial e marketing digital para impulsionar as vendas. Ferramentas como chatbots e recomendações personalizadas tornam o atendimento mais eficiente e direcionado. Além disso, campanhas segmentadas nas redes sociais aumentam o alcance da marca e ajudam a atrair clientes com maior potencial de compra.

“Chatbots e recomendações personalizadas podem melhorar o atendimento, enquanto campanhas segmentadas nas redes sociais ajudam a impulsionar as vendas”, explica Reis.

Dicas para consumidores aproveitarem as promoções

Os consumidores também precisam estar atentos para garantir uma boa compra e evitar possíveis armadilhas. De acordo com Marcelo Reis, algumas medidas são fundamentais:

• Pesquisar a reputação da loja: Antes de comprar, é importante verificar se a loja é confiável, observando avaliações de outros clientes em plataformas como Reclame Aqui e redes sociais.

• Comparar preços: Ferramentas como Buscapé e Zoom permitem acompanhar o histórico de preços e verificar se o desconto oferecido realmente vale a pena.

• Ficar atento a ofertas muito abaixo do mercado: Se o preço parecer muito bom para ser verdade, é importante desconfiar. Golpes virtuais costumam usar promoções falsas para atrair consumidores.

• Checar a segurança dos sites: Antes de fornecer dados pessoais e bancários, é essencial verificar se o site possui certificado de segurança (cadeado na barra de endereço) e se o domínio é oficial.

Confiança e transparência no comércio de Belém

A credibilidade das lojas é um fator essencial para o sucesso do Dia do Consumidor. Para Muzaffar Douraid Said, diretor do Sindilojas Pará, o evento representa uma oportunidade não apenas de vender mais, mas também de consolidar a confiança do público no comércio local.

“O comércio em Belém deve adotar práticas transparentes, com promoções reais e um atendimento de qualidade. Isso fortalece a economia local e garante uma experiência de compra positiva para todos”, afirma Said.

A expectativa é que o Dia do Consumidor continue crescendo e se consolidando como uma das principais datas do varejo. A adoção de estratégias eficazes e o compromisso com a transparência podem transformar o evento em uma oportunidade valiosa para consumidores e lojistas.