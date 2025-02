Comércio de Belém começa a sentir aquecimento na procura por fantasias e adereços de Carnaval

A movimentação nas lojas de artigos carnavalescos de Belém já começa a aumentar com a aproximação da festa. Fantasias, tiaras, colares havaianos e glitter estão entre os itens mais buscados por foliões que querem curtir os blocos e festinhas particulares. Segundo comerciantes, a tendência é de que a procura se intensifique nos próximos dias.

Loja com itens de carnaval no comércio de Belém. (Thiago Gomes/O Liberal)

Aumento na procura e principais tendências

Carnaval começa a movimentar lojas do centro comercial de Belém. (Thiago Gomes/O Liberal)

Brenda Nascimento, gerente de uma loja especializada no centro comercial de Belém, afirma que a procura já começou tanto no atacado quanto no varejo. "Os blocos e bloquinhos já estão saindo nos finais de semana, então as pessoas estão vindo buscar fantasias e adereços. Quem não quer se fantasiar por completo aposta em tiaras, chapéus, glitter e colares havaianos. Neste ano, estamos vendendo de tudo, e com R$ 40 ou R$ 50 dá pra montar um visual bacana", comenta.

Brenda Nascimento. (Thiago Gomes/O Liberal)

Já Bruna Costa, gerente de salão de outra loja de artigos carnavalescos, explica que as mercadorias ainda estão chegando, mas a tendência de cores para este ano é o prata. "Agora que a gente tá começando a colocar os produtos na loja. A procura ainda não está no auge, mas o que está saindo bastante são fantasias infantis, especialmente de super-heróis como o Homem-Aranha. Para os adultos, o brilho e a prata são as principais tendências", afirma.

Bruna Costa. (Thiago Gomes/O Liberal)

Compras para festinhas e blocos

Entre os consumidores, o público infantil também se destaca. A dona de casa Joana Bastos estava no centro comercial em busca de uma fantasia para a neta, que irá participar de uma festa na escola. "Todo ano ela compra uma fantasia nova. Estamos escolhendo entre Mulher-Maravilha, sapatilha, meia-calça e glitter, que ela adora", relata.

Joana Bastos. (Thiago Gomes/O Liberal)

A aposentada Regina Castro também procurava uma fantasia, mas para uma comemoração particular em casa. "Ainda não compramos nada, estamos pesquisando. Meu neto tem seis anos, e como nossa família não tem muito costume de Carnaval, a festinha vai ser só entre a gente, no dia 15 de fevereiro", conta.

Regina Castro. (Thiago Gomes/O Liberal)

Com a chegada do feriado, a expectativa dos lojistas é que o movimento cresça ainda mais na próxima semana, impulsionado pelos blocos de rua e festas temáticas que já começam a acontecer por toda a cidade.