Comerciantes esperam dobrar as vendas até o Natal

A dois dias do Natal, os clientes procuraram em peso as lojas do centro comercial de Belém. O movimento intenso anima os comerciantes que, em alguns casos, projetam que é possível dobrar as vendas até o próximo sábado (24). A razão de tanto otimismo pode ser observada na manhã desta quinta-feira (22), quando nem mesmo a chuva e o sufoco nas ruas assustou os consumidores que tentam garantir os presentes de última hora.

Nas principais vias dos bairros da Campina e Cidade Velha, o fluxo de clientes era bem grande, principalmente nos departamentos de confecções, brinquedos e calçados. Em uma loja de roupas localizada na rua Santo Antônio, o gerente Sebastião Marques diz que houve uma grande preparação para esses dias que se caracterizam pelo maior faturamento do varejo. "A expectativa é muito alta. Nós estamos com o estoque bem alto também, muito abastecido e preparado agora para esse evento do Natal", destacou ele, que espera ainda que o fluxo deve crescer nesta sexta-feira e sábado. A expectativa é que tenha um aumento de 50% fora da curva normal de vendas", afirmou.

Já na travessa João Alfredo, o comércio popular também está mais otimista com os resultados. O vendedor João Victor Cruz, que trabalha em uma sapataria, conta que o número de clientes aumentou consideravelmente ao longo desta semana, que devem gerar um aumento dos ganhos pelas comissões por vendas na próximo pagamento. "Agora que está chegando próximo do Natal, a gente tem notado que nessa última semana o movimento aumentou quase que 100%. Depois da primeira parcela do 13º salário, a gente esperava um movimento maior, mas eles ainda estavam meio receosos, apenas vindo pesquisar. Agora a gente notou que eles têm voltado, inclusive os clientes que vieram no começo do mês. Nesta semana, o movimento dobrou e espero que continue assim", comentou João Victor.

No balanço geral do setor, as perspectivas também são positivas devido, sobretudo, ao fim das restrições da pandemia. "Estudos da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pará) projetam um crescimento de 8% nas vendas deste Natal, quando comparadas com 2021. Um crescimento que ocorre mesmo com todas as incertezas na política macroeconômica do nosso país e uma Copa do Mundo que reduziu o horário de funcionamento das lojas", pontua Eduardo Yamamoto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Sindicato dos lojistas de Belém projeta aumento de 8% nas vendas durante todo o período de Natal (Igor Mota / O Liberal)

As vendas nesse período costumam ser um grande estímulo para a economia da capital paraense, mas para além da maior circulação de recursos e do aumento do faturamento, as compras vem envolvidas em sentimentos mais profundos e no prazer de presentear.

Essa é a visão da fonoaudióloga Juliana Ferreira, de 36 anos, que esteve no comércio em busca de brinquedos para quem ela chama de "minhas crianças". "São meus filhos, sobrinhos, filhos de amigos e dos meus pacientes. Não trouxe meus filhos por causa do contingente. A cidade está muito movimentada a dois dias do Natal e as pessoas, como eu, que não tem tempo, estão no corre-corre porque deixaram para a última hora", conta ela, que encara com felicidade e lágrimas nos olhos a peregrinação entre as lojas, mesmo em um dia de grande lotação.

A fonoaudióloga Juliana Ferreira destaca a importância do ato de presentear durante o Natal (Igor Mota / O Liberal)

"Essa é uma época muito importante e cheia de lembranças. Ser criança é maravilhoso. O Natal é diferente quando se é criança, e um presente, seja ele qual for, é um gesto de carinho, é um gesto de amor porque quando você oferta a pessoa sente. Eu amava essa época quando criança e gosto até hoje. Cada presente me emociona", disse Juliana.