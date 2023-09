Começa em Belém a IX Conferência Estadual da Advocacia 

A IX Conferência Estadual da Advocacia do Pará foi aberta, na noite desta quarta-feira (13), no Auditório Marajó, no 2º andar do Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém. O evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará) (OAB-PA) seguirá até sexta-feira (15) discutindo o tema “O papel da advocacia na defesa das liberdades democráticas e do desenvolvimento sustentável na Amazônia”, em meio à diversificada programação com palestras e debates.

Conferência Estadual da Advocacia

Na abertura, nesta quarta-feira, a Conferência contou com representantes dos poderes Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. O evento fez a entrega solene de honrarias, como a Ordem do Mérito Advocatício para 41 advogados, e, ainda, 11 prêmios "Professor Zeno Veloso", que distingue a atuação de profissionais, com a premiação que leva o nome do jurista, político e professor paraense reputado, Zeno Veloso, falecido em 2021.

VEJA MAIS

O presidente da OAB Pará, Eduardo Imbiriba, observou o clima de interação interinstitucional do evento. “A Conferência é a união das instituições, é o fortalecimento institucional da OAB, e também da academia, tanto o corpo docente quanto o discente. É importante essa participação da comunidade acadêmica. Nós temos que estreitar relações, os alunos de Direito têm de conhecer e participar da OAB e ter consciência da história e das lutas da nossa instituição que tem 92 anos no Brasil; e 90 anos aqui no Pará”, afirmou o titular da OAB.

"Eu costumo dizer que quando você recebe uma honraria dessa, ela tem um valor coletivo, porque você traz a história da honraria e se responsabiliza de seguir honrando esse legado”, destacou a advogada Paula Frassinetti, agraciada com a Ordem do Mérito Advocatício.

Com 40 anos de profissão em áreas do direito social, ela destacou que atua com direito do trabalho, previdenciário e do consumidor. Frassinetti disse que, atualmente, o maior desafio no dia a dia do trabalho é o de continuar. “A gente precisa fazer sempre uma corrente de resistência, esse é o desafio. A gente tem resultados e olha a cesta de resultados e se olha para a estrada que não acaba em defesa do trabalhador”.