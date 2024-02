Comando Militar do Norte promove I Feira de Empregabilidade em Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) realizará a I Feira de Empregabilidade, das 8h às 12h e das 13h às 16h, na quinta-feira (22), no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), localizado no bairro do Souza, em Belém.

Destinada a militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que encerraram o Serviço Militar nos últimos anos e estão em busca de emprego, a feira tem como objetivo conectar empregadores e candidatos, facilitando o processo de contratação por meio do contato direto com as instituições.

No evento, diversas empresas, parceiras e integrantes do Sistema 'S' terão estandes com oferta de vagas, capacitação, troca de experiências e informações. Serão disponibilizadas oportunidades em diversos setores, como saúde, alimentício, indústria e rede hoteleira.

Essa primeira edição da feira faz parte das ações do Projeto Soldado Cidadão, que busca capacitar jovens incorporados ao Exército Brasileiro e proporcionar qualificação social e profissional para facilitar seu ingresso no mercado de trabalho.

O Coronel Ricardo Gibson, coordenador do Projeto, destaca que o perfil do profissional com experiência militar é valorizado pelas empresas devido a características como comprometimento, disciplina e responsabilidade.

A I Feira de Empregabilidade conta com o apoio do Sistema S e da Sociedade Amigos do Exército (SOAMEx). As empresas participantes incluem: Grupo + Barato, Grupo Líder, Drogarias Globo, Fribel, Casa das Tortas, Hidrovias, Oncológica do Brasil, Engenho do Dedé, Grupo Motobel, Recicle e Honda.

Serviço

- I Feira de Empregabilidade do CMN

- Data: 22/02/24

- Horário: 8h às 12h / 13h às 16h

- Local: 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) - Av. Alm. Barroso, nº4421 - Souza, Belém