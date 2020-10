Com salário de até R$ 20 mil, mais de 100 concursos estão com inscrições abertas

Quase 8 mil vagas estão abertas em mais de 100 concursos públicos estão com inscrições em todo o Brasil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 20 mil.

Leia mais:

UFPA contrata professor com salário de até R$ 5.831

Mocajuba contrata servidores com salário de até R$ 5 mil

Município de Redenção oferta mais de mil vagas em concurso

Prefeitura de Marapanim contrata com salários entre R$ 1.045 e R$ 3.193

Na região Norte, é onde está o edital com o maior número de vagas: a Prefeitura de Redenção, no Pará. São 1.012 oportunidades para profissionais das mais diversas áreas e todos os níveis de formação escolar. Para concorrer aos salários, que chegam, inicialmente, a R$ 5 mil, os interessados têm até 12 de novembro para fazer a inscrição.

A seleção da Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Paulo, é a que oferece a remuneração mais alta da lista. O cargo é de professor visitante sênior, com salário de R$ 20.530,01 mensais numa única vaga ofertada. Os interessados devem se inscrever pelo site do estabelecimento de ensino superior, apresentando título de doutor na área de neurociência e produção científica relevante no campo, entre outras exigências.

Para ampla concorrência, é na Prefeitura de Cascavel, no Paraná, onde está a melhor oportunidade. Suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura reabre o certame que oferece 42 vagas para todos os níveis de escolaridade. Com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (22), o salário inicial pode chegar a quase R$ 19 mil.

Ministério da Economia

Com 39 vagas para profissionais das áreas de arquivologia e direito, a seleção no Ministério da Economia é o único certame federal com lotação no DF. A remuneração inicial é de R$ 6.130 para jornada semanal de 40 horas, com a exigência de formação superior nas áreas mencionadas. As inscrições vão até as 18 horas desta segunda-feira (19).

Com a suspensão dos concursos homologados e vigentes, sob a justificativa do estado de calamidade pública, sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), até dezembro de 2021, não há previsão de novas seleções no DF. A lei, no entanto, não impede a nomeação de candidatos aprovados em concursos anteriores para reposição de vagas em cargos públicos efetivos.

Inscrições até esta segunda (19)

Outras sete encerram as inscrições nesta segunda-feira (19). São, ao todo, 234 vagas para as quais os concurseiros devem se cadastrar até o fim do dia, sendo que 105 delas são para a competição no Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul, com salários que chegam a R$ 3,1 mil.

Além disso, pelo menos outras 12 seleções abrem inscrições nesta semana para, no total, 982 vagas. Dessas, 481 são para a Prefeitura de Monte Santo de Minas, em Minas Gerais, enquanto a Prefeitura de São Pedro dos Crentes, no Maranhão, oferece a melhor remuneração mensal entre elas: R$ 13 mil.

Há também vagas para preenchimento de cadastro de reserva. É necessário conferir os editais de cada concurso para saber quantas oportunidades são de provimento imediato.

Confira alguns concursos com inscrições abertas:

Ministério da Economia

Nível superior

Salário máximo: R$ 6.130

39 vagas

Inscrições até: 19/10

Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$ 3.152,90

105 vagas

Inscrições até: 19/10

Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ)

Nível superior

Salário máximo: R$‎ 8.372,75

137 vagas

Inscrições até: 20/10

Prefeitura de Cascavel (PR)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$‎ 18.972,30

42 vagas

Inscrições até: 22/10

Organização Social Irmandade da Santa Casa de Andradina (SP)

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$ 16.543,78

15 vagas

Inscrições até: 22/10

Universidade do Centro-Oeste (Unicentro)

Nível superior

Salário máximo: R$ 8.372,77

179 vagas

Inscrições até: 23/10

Prefeitura de Chiador (MG)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 7.130

117 vagas

Inscrições até: 25/10

Prefeitura de Coronel Freitas (SC)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$‎ 16.280,81

41 vagas

Inscrições até: 26/10

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$‎ 11.437,84

251 vagas

Inscrições até: 28/10

Prefeitura de Itaboraí (RJ)

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$‎ 1.983,36

653 vagas

Inscrições até: 29/10

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Nível doutorado

Salário máximo: R$ 20.530,01

1 vaga

Inscrições até: 9/11

Prefeitura de Tapira (MG)

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$‎ 17.000

54 vagas

Inscrições até: 11/11

Prefeitura de Redenção (PA)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 5 mil

1.012 vagas

Inscrições até: 12/11.