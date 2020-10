Mocajuba contrata servidores com salário de até R$ 5 mil

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) divulgou informações sobre concurso para a contratação de servidores efetivos no município de Mocajuba, no Pará. São 461 vagas, para todos os níveis de escolaridade, com remuneração inicial entre R$ 1.045 e R$ 5.000.

Mocajuba, distante aproximadamente 232 Km de Belém, tem uma população estimada, em 2020, de 31.530 habitantes e uma área de 871,171 km². Trata-se de uma das 50 melhores cidades para se viver na região Norte, devido ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município da região tocantina, no nordeste do Estado.

Serão preenchidas 461 vagas:

232 vagas de nível fundamental (incompleto e completo)

121 vagas de nível médio

108 vagas de nível superior

A remuneração inicial prevista é de R$ 1.045,00 a R$ 5.000,00.

Ensino fundamental (completo e incompleto)

Agente de Portaria, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar (de Contabilidade, de Eletricista, de Mecânico, de Serviços Gerais, Educacional), Carpinteiro, Coletor de Lixo, Condutor de Ambulância, Costureira, Coveiro, Eletricista, Encanador, Jardineiro, Manipulador de Alimentos, Maqueiro, Mecânico de Autos, Motorista, Motorista de Transporte Escolar, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor, Servente de Obra, Servente Escolar, Soldador, Vigia e Zelador.

Ensino médio

Agente (de Vigilância Ambiental, de Vigilância Sanitária, Fiscal), Almoxarife, Assistente (Administrativo, Educacional), Operador de Sistemas e Técnico (Agrícola, de Enfermagem, de Informática, de Laboratório, de Operação de Raio X, de Agrimensura, em Agropecuária, em Contabilidade, em Manipulação de Alimentos, em Prótese Dentária).

Ensino superior

Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Contador, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro (Agrônomo, Ambiental, Civil, Florestal, de Pesca), Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (Cirurgião, Clínico Geral, Ginecologista, Pediatra, Psiquiatra), Nutricionista, Professor (Atendimento Educacional Especializado, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Estudos Amazônicos, Geografia, História, Língua Estrangeira-Inglês, Língua Portuguesa, Matemática), Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Topógrafo e Veterinário.

Inscrições e taxa

A taxa de inscrição será de R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio) e R$ 90,00 (nível superior). As inscrições devem ser feitas no site da Fadesp no período de 14 de outubro a 12 de novembro de 2020.

As provas estão previstas para os dias 19 e 20 de dezembro de 2020, conforme o escalonamento a ser divulgado para cada cargo.