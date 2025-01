Com mais de 180 tipos de vistos, brasileiros podem gastar até R$ 118 mil para morar nos EUA

Morar nos Estados Unidos e construir uma vida acadêmica e profissional no continente norte-americano é um desejo de muitos brasileiros. Para migrar ao país, no entanto, existem mais de 180 tipos de visto, e saber escolher o mais indicado pode ser a garantia para conseguir entrar e permanecer no país, segundo o especialista em imigração Newton Netto, que atua com assessoria e consultoria internacional para green card e visto americano.

Ele explica que os principais tipos de vistos solicitados por brasileiros para entrar nos EUA incluem o visto de turismo (B2), para turismo, negócios ou tratamento médico, com estadia máxima de seis meses; visto de estudante (F1), para estudar em instituições dos EUA, com estadia entre quatro e oito anos; e o visto de trabalho temporário (H1B), para profissionais qualificados.

Também é muito comum outro tipo de visto de trabalho (EB-03), para trabalhadores qualificados e profissionais de áreas que exigem treinamento especializado; além do visto National Interest Waiver (EB-02 NIW), para indivíduos com habilidades excepcionais nas ciências, artes ou negócios, ou para pessoas que podem demonstrar que seu trabalho atende a um interesse nacional dos EUA; e o visto de investidor (E2), para investidores e empresários que planejam abrir ou gerenciar uma empresa nos EUA.

Custos de vistos americanos

As taxas para solicitar os vistos dependem de cada tipo. Em alguns casos, como o de trabalho temporário, o custo de solicitação fica entre US$ 190 e US$ 500, ou seja, de R$ 1.124 a R$ 2.960, se considerada a cotação do dólar frente ao real da última quinta-feira (23), que fechou a R$ 5,92. Com taxas adicionais de petição, que podem ser superiores a US$ 2.500, dependendo do tamanho da empresa, é possível que a pessoa gaste, portanto, pelo menos R$ 15 mil reais para garantir o visto americano.

De acordo com Newton Netto, além das taxas de solicitação, os custos para quem quer migrar legalmente aos EUA podem incluir a taxa de biometria, a uma média de US$ 85, ou R$ 503; a taxa de petição para alguns vistos de trabalho, como o H1B, que pode ser superior a US$ 2.000, ou R$ 11.840; e honorários de escritório de imigração, gastos que podem variar amplamente, mas é possível que fiquem entre US$ 2.000 e US$ 20.000, ou seja, de R$ 11.840 a R$ 118.400, dependendo da complexidade do caso e do tipo de visto.

VEJA MAIS

“No caso do EB-02 NIW, embora o visto em si seja para profissionais com habilidades excepcionais, os custos associados a ele podem ser mais altos devido ao processo mais detalhado e especializado. As taxas de solicitação e honorários dos escritórios podem variar, mas são mais altos em relação a outros vistos de trabalho, devido à exigência de documentação substancial”, orienta.

E o EB-03, como é um visto de imigrante, além das taxas iniciais de petição (aproximadamente, de US$ 700 a US$ 1.000, ou de R$ 4.144 a R$ 5.920), o peticionário terá que pagar também a taxa para emissão do green card, além de outros custos adicionais com escritório de imigração e outros serviços.

Residência permanente

Após obter um visto temporário, é possível se qualificar ao green card e conseguir uma residência permanente nos Estados Unidos. Para isso, existem algumas opções, destrinchadas pelo especialista em visto americano Newton Netto. Uma das formas é por meio do ajuste de status: pessoas que vivem nos EUA com um visto temporário podem solicitar o ajuste de status para residente permanente, sendo que os perfis com maiores chances de sucesso incluem profissionais altamente qualificados, indivíduos com habilidades especiais ou aqueles que têm ofertas de emprego estáveis no país.

Esse processo de ajuste pode variar dependendo do tipo de visto. No caso do H1B (trabalho temporário), os portadores, geralmente, podem solicitar o ajuste de status após um certo período de trabalho nos EUA, com o patrocínio do empregador. Para o EB-03 (visto de trabalho), o processo de ajuste de status pode ser mais burocrático, exigindo comprovação de qualificação e, frequentemente, a certificação de trabalho, além de passar por um processo de fila de preferência baseado na demanda.

Já quem tem o visto EB-02 NIW (National Interest Waiver) pode ter um processo mais rápido, de acordo com ele. “O ajuste de status costuma ser mais rápido para aqueles que se qualificam para o EB-02 NIW, uma vez que eles não dependem de um patrocinador de empregador e podem demonstrar sua contribuição significativa para os EUA”. Fora o ajuste, é possível obter o green card por meio de casamento com um cidadão americano, uma das formas mais rápidas para obter residência permanente.

Quanto ao tempo para que alguém com um visto temporário obtenha o green card, o especialista em imigração detalha que, para o H1B, tende a ser de um a dois anos, dependendo da elegibilidade e da fila de preferência; para o EB-02 NIW, geralmente, o processamento depende da documentação e do impacto do trabalho da pessoa, podendo levar entre um e dois anos e meio; e, para o visto EB-03, o tempo pode variar bastante, geralmente de um a três anos, dependendo da qualificação do trabalhador e da disponibilidade de vagas.

Principais desafios

Os brasileiros podem enfrentar desafios para garantir a migração aos Estados Unidos. Entre eles está a documentação e comprovação de elegibilidade, especialmente para vistos como o EB-02 NIW, que exigem provas substanciais de habilidades excepcionais ou contribuição nacional, de acordo com Newton.

Outro impasse são as mudanças nas leis de imigração e nas políticas, como as que ocorreram durante a recém-iniciada administração de Donald Trump, que podem afetar diretamente o tempo de espera e os requisitos. Ainda, o custo do processo, que pode ser elevado se a pessoa precisar de assistência jurídica ou se houver complicações durante o processo de ajuste de status.

Alguns dos erros mais comuns que o especialista em green card cita são: não fornecer evidências suficientes de qualificação, especialmente para vistos como o EB-02 NIW, em que a documentação de habilidades excepcionais é fundamental; e atrasos na solicitação ou não cumprimento dos prazos, especialmente se a pessoa está em um visto temporário e não solicita o ajuste de status dentro do período adequado.

“A falsificação de documentos ou omissão de informações também pode ser um problema, o que pode resultar em negação ou até deportação. Esses erros podem atrasar significativamente o processo ou até levar à perda da oportunidade de obter o green card”, orienta.