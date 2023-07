Fila para tirar visto dos EUA cai em cidades do Brasil; veja local com menor tempo de espera

Emitir o visto norte-americano de turismo e negócio - modalidade B1/B2 - ficou mais rápido no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a fila caiu pela metade. Em abril de 2023, o tempo de espera chegava a 571 dias, ou seja, mais de um ano. Agora, o número está abaixo de 300, segundo o consulado.

VEJA MAIS:

A queda também vem sendo registrada em outras regiões que emitem o visto, como Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Brasília. A cidade com o menor tempo de espera, agora, é o Rio de Janeiro. Até o dia 4 de julho de 2023, o tempo de espera para fazer a entrevista na embaixada e consulados brasileiros estava assim:

São Paulo: 251 dias

Rio de Janeiro: 126 dias

Brasília: 154 dias

Porto Alegre: 273 dias

Recife: 296 dias

Já para quem precisa fazer a renovação, os números são bem mais baixos, com São Paulo registrando 21 dias; Recife, 8 dias; Porto Alegre, 3 dias; Rio de Janeiro; e Brasília, 1 dia.

Preço do visto americano

A redução da espera pode ser explicada porque a emissão do visto americano B1/B2 ficou mais cara desde o dia 17 de junho. O valor passou de US$ 160 para US$ 185 (ou seja, de R$ 767 para cerca de R$ 887, na cotação da moeda brasileira em 4 de julho). Outras modalidades também sofreram reajuste:

Visto para trabalhado temporário (categorias H, L, O, P, Q e R): de US$ 190 para US$ 205 (conversão: de R$ 911 para R$ 983)

Visto para tratado de comércio/investidor (categoria E): de US$ 205 para US$ 315 (conversão: de R$ 983 para R$ 1.510)

O reajuste teria sido necessário para adequar as receitas aos custos do atendimento, que não estariam sendo cobertos. O governo americano afirmou que os valores poderiam ser ainda maiores se não houvesse revisão de sua proposta original.