Passaporte, visto, seguro, vacina: o que é preciso para viagens internacionais

Os preços das passagens aéreas continuam a subir. Mesmo assim, a demanda por voos no mês de julho, inclusive internacionais, não para de aumentar. Isso é o que afirma a agente de viagens Liliam Ferry, que tem 40 anos de experiência no setor, e aponta o fim da pandemia de Covid-19, determinado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), como um dos motivos que impulsionam esse movimento. Com a aproximação do mês de férias escolares, saiba quais são os destinos mais procurados e as exigências para entrar em cada um deles.

“Em julho, os países mais procurados são os dos Estados Unidos e Europa, pelo menos entre o público que atendo, de pessoas acima de 50 anos. Para Europa, os destinos mais procurados são Portugal (cidades de Lisboa e Porto), Itália (Roma, Milão e Veneza) e Áustria (Viena)”, conta.

Exigências para entrar em um país estrangeiro

Além do passaporte, para entrar nos países da comunidade europeia somente é exigido o visto para quem for permanecer mais de três meses. ”Está mais fácil entrar na Europa. Para ficar menos de 90 dias, nem precisa de visto”, ressalta a agente.

Além disso, é obrigatório o turista fazer o seguro de saúde no valor mínimo de cobertura de 30 mil euros ou 50 mil dólares. “O passageiro consegue embarcar sem seguro saúde, mas sob risco de ser cobrado na entrada do país e, se não tiver o seguro, ele é deportado imediatamente. É melhor não correr esse risco. Inclusive, eu recomendo fazer o seguro saúde em qualquer viagem internacional, pois a assistência médica pode ser caríssima em lugares como a Europa e os Estados Unidos”, alerta.

Já para os EUA, há exigência de passaporte com validade de mais de seis meses e visto. O seguro saúde não é obrigatório. “Quando o passaporte está com seis meses para expirar, nem deixam embarcar, tem que ir logo tirar outro. Essa é uma regra geral”, alerta.

Alta temporada

O período de julho é considerado alta temporada nos Estados Unidos, que está no verão e é bastante procurado, principalmente para excursões à Disneylândia, especialmente por conta das férias escolares. Nesse caso, se o passageiro for menor de idade, há obrigatoriedade também de uma autorização judicial para poder seguir viagem.

“No caso das crianças e adolescentes que vão para a Disney em excursões, é necessário também providenciar a autorização judicial para embarcar com o guia turístico. Muitos pais presenteiam os filhos com essa excursão ao completarem 15 anos de idade”, destaca Liliam.

No Canadá, que possui destinos procurados como Montreal e Vancouver, é exigido o visto temporário para o período que o turista ficar no país.

Vacina

Já em países da África, como Angola, Congo e Guiné-Bissau, da Índia, Ásia, Guiana Francesa e América Latina, outras exigências podem ser solicitadas, como a vacina contra a febre amarela. A obrigatoriedade se dá ao fato de que esses países são endêmicos da doença.

Brasileiros na América do Sul

Já para viajar pelos países da América do Sul, a burocracia é bem menor. Não é preciso passaporte e nem visto, mas somente a identidade expedida pela Polícia Civil, que alternativamente o passaporte também pode servir como identificação. Não é aceita a identidade funcional, não precisa de seguro de saúde e, dependendo do país, não exige comprovante de vacina.