Emissão do visto para os EUA ficará mais cara a partir de maio; veja valores

A emissão do visto de turismo e negócios para o Estados Unidos ficará mais cara a partir de 30 de maio deste ano. Segundo a embaixada dos EUA em Brasília, o documento terá um reajuste de 15,63%.

Atualmente, os passageiros precisam desembolsar US$ 160 (R$ 801,90) para emitir o visto. Com o aumento, o custo passará para US$ 185, equivalente a R$ 927,25, na cotação atual.

O novo valor foi reajustado a partir de um cálculo do Departamento de Estado norte-americano sobre a demanda pela autorização de entrada no país.

O órgão afirmou que o aumento é necessário para adequar as receitas aos custos do atendimento, que não estariam sendo cobertos.

De acordo com a embaixada do país, a tarifa do documento não era reajustada desde 2012. O visto continuará tendo validade de 10 anos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)