Moda praia puxa aumento das vendas no centro comercial de Belém

A menos de um mês do início das férias escolares e com o verão já dando as caras em todo o Estado com as elevadas temperaturas, o segmento de moda praia entra também em alta e vem ajudando a aquecer o centro comercial de Belém. Vendedora de uma loja de lingeries e biquínis, maiôs e saídas de praia, Rose Nascimento afirma que 80% da demanda do estabelecimento, atualmente, é para as roupas de banho.

Há quatro anos trabalhando no local, a jovem afirma que a procura pelos itens da moda praia começou em maio, e que a expectativa é que este mês aumente ainda mais. No ano passado, a meta de venda era R$ 80 mil, esse ano passou para R$ 100 mil, e a intenção das vendedoras é ultrapassar o valor estipulado.

“A gente espera superar o ano passado, na verdade, queríamos o dobro em vendas. A galera gosta de arrasar, né, então eles vêm procurando mesmo roupa de banho de tudo que é tipo, maiô, biquíni, saída de praia, sunga, muitos porque gostam de ir para Salinas, e com esse ano totalmente liberado, a gente espera duplicar essa meta de R$ 80 mil. Queremos vender, fazer dinheiro mesmo e ganhar muita comissão”, afirma.

Quadra junina ainda dá as cartas

Também vendedora em uma loja de moda feminina, Luane Beatriz, de 22 anos, já acumula uma experiência de quase dois anos no local, que fatura bastante vendendo no atacado. Por enquanto, o estabelecimento vem ganhando lucro vendendo para a quadra junina, mas o movimento de procura pelos trajes de banho já começou a aumentar.

“A expectativa é em junho a loja trabalhar toda voltada para o atacado. Esse faturamento de junho desse ano ainda está sendo nas roupas xadrez, já que em 2021 não teve quadra junina, então os biquínis e os demais produtos da moda praia até vendemos bem, porque as pessoas compensaram viajando, e aumentou as vendas em 30%, mas esse ano acho que vai ser bem melhor, temos muitas opções, variedade de cores, modelos, estampas, porque queremos agregar bastante público”, afirmou. “Deve ser melhor do que o ano passado, deixa passar a metade do mês que deve aquecer ainda mais”, concluiu.

Pela internet

Uma loja de moda feminina que trabalha com vendas somente pela internet registra, nos meses de junho e julho, uma expectativa de faturamento sempre em torno de 80% a 100% maior em relação os meses do primeiro semestre. A dona do negócio, Kamila Mota, conta que divide o estoque de moda praia em partes e coleções, para atender ao público durante toda a temporada de verão amazônico, por isso tem peças chegando do início de junho ao fim de julho.

“Iniciamos as vendas hoje, 14, e já temos peças esgotadas. A marca tem o conceito praiano, então o investimento e foco realmente é redobrado para esse período do ano. Os investimentos em estoque, marketing, brindes promocionais e ações chegam ao triplo do que é investido em períodos normais. A expectativa é que circulem pela loja, até o final de julho, cerca de 250 peças, só na sessão de beachwear, entre biquínis, cangas e maiôs. Essa época aumenta as vendas em 100%, realmente vendemos o dobro do que nos meses do primeiro semestre. O verão amazônico, para a gente, é como o Natal”, finaliza.