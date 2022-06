Vai viajar neste feriado? Confira o preço das passagens para os principais destinos do Pará

A expectativa é que neste feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), muitas pessoas deixem Belém, especialmente com a possibilidade de um feriado prolongado devido à determinação de ponto facultativo na sexta-feira. No entanto, segundo as análises realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgadas nesta terça-feira (14), os custos com o deslocamento para os municípios mais procurados nesta época do ano tiveram um aumento generalizado envolvendo todos os tipos de transportes, em comparação com o ano passado.

Abaetetuba : R$ 28

: R$ 28 Barcarena : R$ 23

: R$ 23 Bragança : R$ 60

: R$ 60 Cametá : R$ 65 (com a travessia);

: R$ 65 (com a travessia); Capanema : R$ 48,50;

: R$ 48,50; Castanhal : R$ 18;

: R$ 18; Colares : R$ 29;

: R$ 29; Marabá : R$ 141,50;

: R$ 141,50; Marudá:R $ 39;

$ 39; Mosqueiro : R$ 6,40 (ônibus administrado pela Prefeitura de Belém) e R$ 12 (ônibus intermunicipal da linha regular);

: R$ 6,40 (ônibus administrado pela Prefeitura de Belém) e R$ 12 (ônibus intermunicipal da linha regular); Salinas : R$ 60;

: R$ 60; São Caetano de Odivelas : R$ 31,50;

: R$ 31,50; Tucuruí : R$ 110 (diurno) e R$ 160 (noturno);

: R$ 110 (diurno) e R$ 160 (noturno); Vigia: R$ 26,50.

Passagens mais caras

O Dieese afirma que o transporte rodoviário de passageiros (interestadual e intermunicipal) deverá ser, novamente, o meio mais procurado neste feriado. Para as viagens intermunicipais, as passagens registraram um aumento de 10,06%, enquanto que as interestaduais tiveram um aumento, autorizado pela Agência Nacional de

Transportes Terrestres (ANTT), de 25,12%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, que é gerenciada pela Prefeitura de Belém, as passagens estão 10,34% mais caras, saindo de R$ 5,80 para R$ 6,40.

(*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)