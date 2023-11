Com 1,3 milhão de famílias contempladas, valor médio do Bolsa Família cai no Pará em novembro

No Pará, o Bolsa Família contempla 1,3 milhão de famílias a partir desta sexta-feira (17). O valor médio a ser repassado em novembro é de R$ 691,84, enquanto que em outubro o benefício indicou um valor médio de R$ 714,33 por beneficiário.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a mudança nos valores foi impactada devido ao quantitativo de famílias que entraram na Regra de Proteção, ou seja, famílias que superam a linha da pobreza, subiu de 1,97 milhão para 2,54 milhões neste mês.

O pagamento segue até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Em Belém, onde há 194,8 mil famílias contempladas, o investimento é de R$ 126,53 milhões e repasse médio de R$ 655,67. Na sequência, estão os municípios de Santarém (49,4 mil famílias), Ananindeua (48 mil), Abaetetuba (40,1 mil) e Cametá (30,1 mil).

Jacareacanga é o município com o maior valor médio de repasse no Estado, com R$ 857,56, seguido de Portel (R$ 843,04), Juruti (R$ 819,61) completam a lista dos três maiores valores.

Com um investimento de R$ 91,85 milhões, o Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 654,2 mil famílias no Pará em novembro. Já o Benefício Variável Familiar (BVF) Criança, um adicional de R$ 50, atende 914 mil crianças e adolescentes de 7 a 16 anos incompletos, com repasse de R$ 41,73 milhões neste mês. Outros R$ 10,46 milhões serão repassados ao BVF Adolescente, no mesmo valor de R$ 50, para 233,9 mil jovens paraenses entre 16 e 18 anos incompletos.

O Norte é a terceira região brasileira com o maior número de contemplados. São 2,62 milhões de famílias, com valor médio de R$ 705,66, o maior registrado entre as cinco regiões. O investimento federal é de R$ 1,82 bilhão.