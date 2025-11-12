CNU 2025: Após atraso, governo divulga resultado das provas objetivas

O resultado das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) será divulgado a partir das 16h desta quarta-feira, 12, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Antes, o resultado estava previsto para sair às 10h. A pasta não informou o motivo para o adiamento da divulgação. As provas objetivas do CNU foram realizadas no dia 5 de outubro, em 228 cidades brasileiras, para o preenchimento de 3.652 vagas na administração pública federal.

De acordo com o ministério, os candidatos podem acessar:

os gabaritos definitivos das provas objetivas;

as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas;

os espelhos do seu próprio cartão-resposta;

os resultados individuais definitivos na prova objetiva;

as listas de classificação de todos os cargos;

e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

A pasta informou também que os candidatos terão um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas da prova. Esse documento permitirá a cada candidato entender a composição de sua nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Em todos os resultados individuais, os candidatos poderão consultar a nota da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4. A fase 2 será de provas discursivas, marcadas para 7 de dezembro.

Passo a passo para consultar resultado

Na área do candidato, disponível no endereço eletrônico da FGV, é possível acessar o menu com as opções;

Clique na opção "Minhas Inscrições", localize o card referente à sua inscrição do CNU e clique no botão "Ver Resultado";

Após clicar em "Ver Resultado", você será direcionado para a tela na qual será possível visualizar o resultado da prova objetiva e o espelho do cartão-resposta.