CIIR está com PSS aberto para profissionais de nível superior; inscrições vão até hoje

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas paras os cargos de supervisor de projetos e auxiliar de T.I. Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br, até hoje (10).

Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados, serão comunicados sobre o dia, a hora e local da realização das provas e entrevistas.

Supervisor de Projetos

Os candidatos interessados em se candidatar para o cargo de Supervisor de projetos, devem atender aos seguintes requisitos:

► Possuir graduação em nível superior completo;

► É desejável mestrado;

► Ter conhecimento em indicadores de qualidade e estratégicos, rotinas, ferramentas e processos de Educação continuada, Metodologia de Projetos e publicações, Lei do Sistema Único de Saúde (SUS), Humaniza SUS e Normativas.

O selecionado será responsável por orientar, organizar, formatar, disseminar, acompanhar e estabelecer metodologia de projetos e publicações. Este també irá orientar as equipes sobre os projetos, artigos, ações, publicações cientificas e inserção em eventos, simpósios, entre outros.

Auxiliar de T.I

Já os interessados ao cargo de Auxiliar de T.I devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades:

► Ensino Superior completo/cursando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;

► Conhecimento em configuração Linux, Windows e pacote Office;

► Domínio básico em SQL e redes de computadores.

O contratado deverá prestar suporte técnico em informática aos colaboradores, como também realizar configuração, instalação, manutenção, e conservação dos equipamentos de informática. Solicitar e acompanhar serviços realizados por assistência técnica e licenças de softwares e realizar rotinas administrativas relacionadas ao setor.

Serviço:

O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. O Centro Integrado de Reabilitação presta assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência atendendo via SUS, e funciona na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).