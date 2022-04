Chuva dispersa público na Praça da República, em Belém

A chuva que caiu antes do almoço deste domingo (17), no centro de Belém, dispersou o público que frequenta a Praça da República. Os vendedores ambulantes que ocupam o espaço, que costuma lotar de visitantes aos finais de semana, especialmente no domingo, devido à feira montada semanalmente para a comercialização de objetos de artesanato e outros produtos, ficaram preocupados com a queda no movimento.

Porto Braga, de 63 anos, foi um deles. “Começou a chuva, né, então dispersa mesmo, vamos esperar passar para ver se melhora a venda, porque, normalmente, feriado assim nós conseguimos vender bastante”, afirma o senhor, que diz nem lembrar quanto tempo tem a barraca na praça.

Já Suzeline Nascimento, de 31 anos, sempre que pode ajuda a mãe, Olga, de 54 anos, tomando conta da barraca, onde vende objetos de miriti – um tipo de madeira que é utilizada como matéria-prima para a produção de artesanato local. Neste domingo, ela também ficou preocupada com o movimento, mas apostou que a chuva iria passar.

“Eu estou ajudando ela hoje, já que não pode vir. É ruim quando chove porque o povo vai todo embora, e feriado tem mais movimento que os domingos normais de praça. Mas a expectativa é boa, mesmo a chuva não ajudando, mas daqui para mais tarde melhora, não deve ficar chovendo muito”, finaliza.