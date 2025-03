Chocolates mais caros e tendência de ovos infantis devem marcar a páscoa de 2025

O consumo dos produtos de chocolate para a páscoa, principalmente os ovos, tem aumentado mais a cada ano, e a formação de preço destes produtos também tem oscilado bastante. As grandes empresas do ramo do chocolate lançam produtos novos a cada nova páscoa e buscam inovar nas embalagens e sabores que, sem dúvidas, contribuem para que ocorra um aumento no preço final do chocolate.

Segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), nas maiores redes de supermercados de Belém e também em Lojas de departamentos, os preços da grande maioria dos produtos para a páscoa deste ano (ovos, caixas de bombom e tabletes), estão mais caros e em muitos casos com reajustes que chegam a mais de 20%, percentual que representa mais que o dobro da inflação de 4,50% esperada para os últimos 12 meses, o que demonstra que a páscoa de 2025 custará mais caro para o consumidor.

Além das embalagens e ingredientes, a crise mundial do cacau também está por trás desse aumento. A matéria-prima do chocolate ficou supervalorizada após ocorrências climáticas acontecerem nas principais regiões produtoras, como a África. Isso impactou diretamente nos preços dos chocolates, já que diminuiu a oferta do insumo no mercado.

Fernando e Fernanda Lopes, são pai e filha e dirigem uma loja de uma rede de chocolates há quatro anos. Eles relataram que a alta no preço dos doces refletiu em um prejuízo que eles decidiram ter para não impactar o consumidor final. “Para não repassarmos todo o valor para os nossos clientes, nós estamos arcando com o preço que aumentou dos produtos. De certa forma, estamos tendo um prejuízo, mas com a intenção de não perder mais lucro e manter as vendas aquecidas”, relatou Fernanda.

Expectativas para a páscoa

Entretanto, apesar do cenário desafiador, os empresários relatam boas expectativas para as vendas deste ano. “A Páscoa é a melhor época do ano para nós, seguida do natal, e já estamos vendo uma demanda crescente”, afirmou Fernando. Ele também contou que na loja deles o carro chefe da páscoa geralmente é o ovo infantil, que acompanha brindes inspirados em personagens amados pelas crianças.

Ursinhos de pelúcia, fones de ouvido, pantufas. Ovos de páscoa infantis acompanham uma variedade de brindes (Thiago Gomes / O Liberal)

“O nosso fornecedor é uma empresa que busca inovar todos os anos, esse ano não deixou de ser assim. Nós estamos com uma variedade de ovos infantis, que vem com vários brindes, fizemos bastante pedidos apostando realmente em um bom movimento”, acrescentou.

Não é novidade dizer que a criançada ama a páscoa e que muitos produtos são criados a partir dos gostos e preferências dos pequenos. Lígia Escobar, proprietária de uma loja de chocolates há dois anos, também relata que os ovos infantis são os mais procurados pelos clientes.

“Sem dúvida, os ovos infantis são recorde de vendas, por conta da questão da memória afetiva, da infância, então são brindes que realmente vem para gerar um apelo emocional muito grande, sem falar na qualidade. Então, eles são os que acabam mais rápido”, contou.

A empresária também conta que os produtos inspirados na páscoa são muito procurados por empresas. “Temos tabletes personalizados para a páscoa, coelhinhos, ovinhos, o chocoarte que já vem escrito ‘Feliz Páscoa!’, então temos realmente uma linha especializada nisso, e a gente trabalha com vendas corporativas, então oferecemos às empresas para que elas possam comprar esse chocolate e engajar sua equipe, presentear seus funcionários, seus parceiros de negócios etc.”, relatou.

Ainda que os preços dos chocolates estejam mais altos, os consumidores devem encontrar uma grande variedade de opções no mercado. A expectativa dos empresários é de que a páscoa de 2025 traga bons resultados, mesmo diante dos desafios impostos pelo cenário econômico e pela crise do cacau.