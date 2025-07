China critica tarifa de 50% dos EUA sobre Brasil e defende maior cooperação com outros países

O governo da China voltou a criticar nesta segunda-feira, 28, a ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Guo Jiakun afirmou que "não há vencedores em guerras comerciais, e ações unilaterais não atendem aos interesses de nenhuma das partes".

Segundo Guo, a posição da China sobre o tema já foi "deixada clara". Ele destacou o compromisso do país em reforçar a cooperação com o Brasil e seus parceiros regionais. "A China está disposta a trabalhar com o Brasil, os países da América Latina e do Caribe, bem como os demais membros dos Brics, para defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) no centro, e salvaguardar a justiça e a equidade internacionais", declarou.

Questionado sobre o potencial de abertura de mercados para produtos como aviões brasileiros, Guo ressaltou a disposição chinesa de aprofundar os laços com o Brasil em áreas estratégicas. "A China valoriza a cooperação prática com o Brasil em setores como o aeroespacial e está disposta a promovê-la com base em princípios de mercado, contribuindo assim para o desenvolvimento de ambos os países", afirmou.