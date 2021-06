Cerveja pode ficar mais cara com a privatização da Eletrobras

Parece que agora o assunto vai mobilizar quem estava indiferente à medida provisória de privatização da Eletrobras aprovada pelo Congresso, que gera R$ 400 bilhões em custos aos consumidores, segundo a Fiesp. Além da despesa direta a mais na conta da energia, cerveja, carne, leite e material de construção devem ficar mais caros também. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Segundo representantes da indústria e de entidades de defesa do consumidor, altas em vários produtos devem ser alguns dos efeitos da medida provisória de privatização da Eletrobras, aprovada na segunda-feira (21) pelo Congresso. O texto precisa ainda da sanção do presidente Bolsonaro, que tem 15 dias para se manifestar. A indústria pode ter custos elevados e repassar o valor aos consumidores.

Para o governo, a privatização do setor elétrico pode reduzir a conta de luz entre 5% e 7% já a partir do próximo ano.

Para os representantes da indústria e dos consumidores, no entanto, os potenciais benefícios da arrecadação de recursos com a venda das ações serão mais do que compensados pela alta de custos resultantes de quatro pontos problemáticos da MP de privatização.