Centro Cultural do Pará abre 50 vagas para instrutores, monitores e oficineiros; confira

O Centro Cultural e Esportivo do Pará (CCESP) abriu edital de credenciamento para artistas, oficineiros, instrutores, monitores e palestrantes interessados em atuar em projetos culturais da instituição ao longo dos anos de 2025 e 2026. A iniciativa é realizada em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços e Produtos Culturais (Embrasesc) e oferece até 50 vagas.

Quem pode se inscrever no credenciamento do CCESP?

O edital está disponível no site oficial do CCESP e aceita a inscrição de:

Pessoas físicas com mais de 18 anos ;

; Pessoas jurídicas ( MEI, EIRELI, LTDA ) habilitadas para prestação de serviços culturais;

) habilitadas para prestação de serviços culturais; Candidatos de nacionalidade brasileira, inclusive com vínculo com a administração pública, desde que respeitem as condições previstas no edital.

Inscrição vai até 25 de julho; veja o passo a passo

As inscrições ficam abertas até o dia 25 de julho de 2025. Para participar, os interessados devem:

Acessar o site www.ccesp.com.br/selecoesccesp; Preencher a ficha de cadastro; Anexar a documentação exigida no edital disponível na mesma página.

Vagas para projetos culturais e ações em comunidades

De acordo com Will Júnior, diretor do CCESP, os profissionais credenciados vão atuar em diversas atividades culturais e educativas organizadas pelo Centro nos próximos dois anos.

“Essa é uma oportunidade única para quem deseja atuar no Centro Cultural e Esportivo do Pará. Teremos um segundo semestre com muitas ações voltadas para as comunidades de Belém. Os profissionais serão deslocados para essas programações, com o oferecimento de cursos, oficinas e atividades lúdicas”, destacou o diretor.

Projeto faz parte do Programa Educativo do Casarão

O credenciamento integra o Programa Educativo do Casarão, com realização da Fundação Nacional de Arte (Funarte) e do Ministério da Cultura, por meio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas. A ação tem patrocínio da Bayer S/A.

Serviço

📌 Credenciamento de artistas e prestadores de serviços culturais

🔗 Inscrições: www.ccesp.com.br/selecoesccesp

📅 Prazo: até 25 de julho de 2025