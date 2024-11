Censo Previdenciário encerra na próxima sexta-feira

Faltando apenas três dias para o fim do prazo de realização do Censo Previdenciário, mais de 10 mil segurados ainda não compareceram às agências do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (IGEPPS) para atualização de dados obrigatória.

Aposentados e pensionistas têm até a próxima sexta-feira, 8, para regularizar a situação cadastral e aqueles que perderem o prazo terão o pagamento do benefício suspenso a partir do dia 27 deste mês.

"É importante que os beneficiários realizem a atualização cadastral e não deixem para fazê-la na última hora. Após o prazo, os faltosos terão seus benefícios suspensos. Os dados atualizados vão permitir ao IGEPPS um melhor planejamento e racionalidade na administração das aposentadorias e pensões, de modo que o serviço prestado tenha mais qualidade e eficiência", informou o presidente do Instituto, Giussepp Mendes.

O Censo Previdenciário é previsto na Lei Federal nº 10.887/2004, como forma de evitar pagamentos indevidos e fraudes. Também possibilita aos Institutos de Previdência melhor gestão de recursos públicos.

Para não ter problemas com seu benefício, o policial militar Suly Nunes Randel, de 56 anos, já compareceu à sede do IGEPPS, em Belém, e atualizou os dados.

"Vi que o prazo está encerrando, corri para garantir a minha atualização cadastral e assim evitar a suspensão do meu pagamento. Espero que todos os militares e servidores públicos também não deixem de fazer".

Quem também se apressou foi a enfermeira aposentada Leonila Fátima dos Anjos, de 70 anos. Ela mora no município de Acará, na Região Nordeste do Pará, e aproveitou a visita aos parentes, em Belém, para fazer o recenseamento. “Eu acho muito importante para garantir que não haja nenhum tipo de problema com os valores que serão depositados em conta e também para não ter fraude.”

Segurados que moram fora do Estado do Pará ou estejam com problemas de saúde com impedimento de locomoção, o IGEPPS disponibiliza o recenseamento à distância no site www.igepps.pa.gov.br. Até esta data, 34 beneficiários já haviam realizado o Censo Previdenciário nessas condições.

Prova de Vida

Os mais de 4 mil beneficiários que ainda não fizeram a Prova de Vida também terão os pagamentos suspensos a partir do dia 27 de novembro caso percam o prazo para realização do procedimento disponível no aplicativo ou presencialmente nas agências do IGEPPS. O processo é simples e fácil: basta baixar o aplicativo do IGEPPS em qualquer dispositivo móvel, criar uma senha, acessar a seção de serviços com o número do CPF, clicar no banner da Prova de Vida, fazer o reconhecimento facial, clicar em "Validar" e aguardar a mensagem de confirmação.

Devem fazer a Prova de Vida, até o dia 8 de novembro, os aposentados e pensionistas que realizaram o Censo Previdenciário em 2022.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o IGEPPS por meio do número 3217-7037, de segunda a sexta, de 7h às 19h. E aos sábados, de 8h às 14h.