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Economia

Casos como o do Banco Master têm impacto relevante sobre a taxa de juros, diz Mercadante

O presidente do BNDES ressaltou ainda que apenas 23% da carteira do banco possui algum tipo de subsídio e classificou esse volume como "irrelevante diante do mercado total de crédito da economia brasileira"

Estadão Conteúdo
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Aloizio Mercadante é presidente do BNDES (Foto: Lula Marques/ Agência Brasil)

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que o crédito subsidiado concedido pelo banco não compromete a política monetária brasileira. Segundo o executivo, problemas no sistema financeiro, como o caso envolvendo o Banco Master, têm impacto mais relevante sobre a taxa de juros. "O que estraga a queda da Selic é um banco Master, que não foi fiscalizado e deu no que deu, um prejuízo de R$ 51 bilhões para o sistema financeiro", afirmou Mercadante, em entrevista ao Canal Livre, da Band.

O presidente do BNDES ressaltou ainda que apenas 23% da carteira do banco possui algum tipo de subsídio e classificou esse volume como "irrelevante diante do mercado total de crédito da economia brasileira".

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Mercadante destacou a importância do crédito direcionado para setores considerados estratégicos, com destaque para o agronegócio, diante da alta do custo de insumos, como fertilizantes. "A agricultura precisa de subsídio. E, num momento como esse, necessita mais", afirmou. O preço dos fertilizantes subiu cerca de 50% com as guerras entre Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio, segundo Mercadante. Diante desse cenário, o executivo afirmou que é necessário ampliar investimentos na produção nacional de fertilizantes para reduzir a dependência externa do País.

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