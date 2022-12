Cartão presente é uma opção interessante para quem quer inovar no final do ano

Com a chegada das confraternizações e festas de fim de ano, a troca de presentes ganha muita força. E uma das opções preferidas dos consumidores brasileiros na hora de presentear é o chamado cartão presente, ou gift card, como é conhecido. Segundo uma pesquisa divulgada pela Blackhawk Network Brasil, empresa líder global em soluções pré-pagas, 89% dos brasileiros entrevistados consideram os cartões físicos como boas opções de presentes para as comemorações de fim de ano e 90% falam o mesmo sobre os cartões digitais.

O uso do cartão oferece algumas vantagens, como por exemplo, a comodidade no momento da realização da compra. Nesse caso, o comprador escolhe o valor do presente, que pode ser a partir de R$ 15 até mais de R$ 100, dependendo do que ele pretende oferecer. Hoje em dia, esse tipo de cartão guarda créditos para a compra dos mais diversos produtos e serviços, desde assinaturas de plataformas streaming até jogos online e de celular.

“O que a gente observa aqui é uma saída muito boa desse tipo de cartão, por isso, estamos sempre repondo. Há uma procura muito grande de jovens e adolescentes, principalmente por conta dos créditos para usar em serviços de celular, como jogos e aplicativos de música”, apontou o gerente de uma loja em um shopping de Belém, Bruno Magalhães.

Segundo o gerente, o movimento de compra de presentes de Natal deve se intensificar ainda mais na próxima semana, por isso, ele acredita que o perfil do consumidor pode mudar. “Como disse, vemos muitos jovens e adolescentes comprando, mas, para o Natal, com certeza muita gente que participa de brincadeiras de amigos ocultos e, também, que vai presentear parentes e amigos, com certeza vai procurar também”, analisou.

O cartão presente é boa uma ferramenta para quem precisa dar um presente, mas é indeciso ou ainda não conhece tão bem aquele que vai ser presenteado, como é o caso de colegas de trabalho não tão próximos, por exemplo. Basta escolher o cartão, pré-definir o valor e enviar a quem quer presentear. O psicólogo Luiz Fernando Rodrigues vai participar de uma confraternização na empresa onde trabalha e escolheu o cartão presente para dar ao seu amigo oculto, definido em sorteio entre os colegas. “Eu acho que é a melhor opção para quem não conhece tão bem os gostos da pessoa. Assim, ela mesma escolhe e fica feliz com o que recebeu”, acredita.