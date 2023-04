Carro popular vai voltar ao Brasil? Governo Federal estuda possibilidade

O carro popular pode voltar ao mercado brasileiro! O Governo Federal está estudando a possibilidade e já trabalha com simulações para saber se seria viável trazer esse produto de volta. A informação foi confirmada por Margarete Gandini, diretora do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Alta-Média Complexidade Tecnológica, que faz parte do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Estamos tentando juntar alguns elementos. E consultamos as montadoras sobre alguns pontos. Mas, por ora, a indústria ainda não está participando", disse a diretora.

Durante o 4º Encontro da Indústria de Autopeças, realizado em São Paulo, Gandini falou sobre as simulações internas que estão sendo feitas. "Não conseguimos fechar uma modelagem factível ainda, mas estamos fazendo simulações para ver o que é possível. As emissões de CO2 são parte fundamental deste projeto. Enquanto não se chegar a isto, não existe um projeto”, explicou.

VEJA MAIS

O carro popular surgiu nos anos 90 como estratégia em tempos de crise, para aquecer a economia e aumentar a produção. Por isso a discussão está em alta, já que, atualmente, a indústria automobilística opera com 50% de ociosidade, segundo a diretora.

No entanto, a matemática não é simples. Além de ter que melhorar as condições de financiamento para que os brasileiros consigam comprar um carro 0 km, ao converter o valor de um carro nos anos 1990 para 2023, de acordo com a inflação, o preço ainda seria acima de R$ 80 mil.

Mais informações deverão surgir nos próximos meses, com a finalização da proposta de ampliação do Renovar e a segunda fase do Rota 2030, programa federal de incentivo ao desenvolvimento da indústria automotiva.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)