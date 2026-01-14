Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Carrinhos de café da manhã ampliam renda e fortalecem autonomia financeira em Belém

Barraquinhas localizadas em bairros como Nazaré atendem mais de 500 pessoas por semana e enfrentam aumento nos custos de insumos como café, queijo e tapioca

Gabi Gutierrez
fonte

Os carrinhos são tradição nas ruas de Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

As barraquinhas de café da manhã seguem como parte da rotina de Belém e mantêm forte demanda nas primeiras horas do dia. Em bairros centrais, como Nazaré, o hábito de comprar o lanche matutino fora de casa sustenta pequenos empreendimentos familiares, mesmo diante da alta nos preços de insumos básicos como café, trigo, queijo e tapioca.

Um exemplo é a banca da empresária Maria Deusalina, que atua há quase três anos no bairro de Nazaré. O negócio funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 11h, e atende mais de 500 pessoas por semana, somando clientes presenciais e pedidos por delivery, modalidade que ganhou relevância no faturamento.

Delivery ajuda a ampliar faturamento

Segundo a empresária, o serviço de entrega passou a ter papel estratégico para manter a renda diante do aumento da concorrência e dos custos operacionais.

“O delivery hoje complementa bem a renda. Ele ajuda a ampliar as vendas e a enfrentar a concorrência”, afirma Maria.

A banca conta com o apoio de duas pessoas na operação diária, incluindo o filho da empreendedora, o que também contribui para a geração de renda local.

Cardápio simples e pressão dos custos

O cardápio reúne itens de alto giro e consumo rápido, como pão com ovo, queijo e presunto, cuscuz, tapioca, café, café com leite e bolos regionais, como milho e macaxeira. No entanto, o aumento no preço das matérias-primas obrigou o negócio a realizar ajustes pontuais.

Em janeiro deste ano, os produtos tiveram um reajuste médio de R$ 1 por item. A taxa de entrega passou de R$ 1 para R$ 2.

“A gente evita aumentar várias vezes no ano. Faz um reajuste único para não impactar tanto o cliente”, explica a empresária.

Apesar da pressão inflacionária, Maria afirma que a renda mensal ultrapassa R$ 6 mil, valor superior ao que recebia quando trabalhava com carteira assinada, com remuneração de um salário mínimo.

Organização financeira faz diferença

Formada em Administração, Maria Deusalina atribui à educação financeira parte do sucesso do empreendimento.

“Não é só abrir e vender. Tem que saber administrar, controlar gastos e entender o fluxo. Isso faz toda a diferença para o negócio dar retorno”, afirma.

Segundo ela, a organização do espaço e a padronização do atendimento também ajudam a fidelizar clientes e aumentar a percepção de confiança.

Consumidores priorizam praticidade e alimentos frescos

Do lado da demanda, a praticidade explica o consumo recorrente. A enfermeira Anna Beatriz Salomão, que trabalha no bairro de Nazaré, afirma que recorrer às barraquinhas de café da manhã faz parte da rotina nos dias mais corridos.

“Às vezes a gente sai de casa com pressa e não consegue tomar café. Ter essas opções no caminho para o trabalho ajuda bastante”, diz.

Ela estima gastar cerca de R$ 100 por mês com café da manhã fora de casa e destaca a preferência por alimentos preparados na hora.

“Um pão com queijo e um cafezinho já dão uma animada no começo do dia. Prefiro isso a um salgado industrializado, até por ser mais fresco e mais confiável”, completa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

JUSTIÇA

PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada

Paulo Gonet costuma adotar um procedimento de analisar providências jurídicas apenas mediante a provocação de outros órgãos públicos ou atores da sociedade civil.

16.01.26 20h32

acordo

Lula: Brasil não será só exportador de commodities em acordo Mercosul-UE

Presidente ressalta busca por bens industriais de maior valor agregado e vê aliança como positiva para um mundo democrático

16.01.26 16h12

restauração florestal

Petrobras e BNDES recebem 16 propostas no edital do ProFloresta+; seleção sai até junho

Programa foi criado em março de 2025 para remunerar a restauração florestal na Amazônia por meio da venda de créditos de carbono de alta integridade

16.01.26 15h57

crítica

Lula: bets estão 'tomando conta' do futebol, da publicidade e promovem corrupção

O presidente disse ainda que o BC está tentando fazer com que essas empresas paguem tributos

16.01.26 13h37

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PREVIDÊNCIA

Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará

Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

14.01.26 7h30

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

TRIBUTOS

Sem desconto de IR para quem recebe até R$ 5 mil, salário ‘cresce’ a partir de janeiro

Isenção e redução do Imposto de Renda em 2026 elevam salário líquido dos trabalhadores

14.01.26 8h00

VIDA FIT

Academias de Belém registram aumento de até 40% na demanda no início de ano

Primeiros dias de 2026 aumentam faturamento com mais matrículas

13.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda