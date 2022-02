Carnaval gera aumento de 39% no número de voos no aeroporto de Belém; serão 62 mil passageiros

O Aeroporto Internacional de Belém Júlio Cézar Ribeiro terá um aumento de 39% no número de aeronaves em operação, entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março deste ano, em comparação com o período de 12 de fevereiro ao dia 18 do mesmo mês, em 2021. O crescimento abarca o número estimado de 62.358 passageiros em trânsito, o que representa aumento de 59% no número de passageiros. Os dados são da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), e refletem o impacto do Carnaval no mercado aeroviário.

Os aeroportos de Santarém e Marabá também tiveram aumento nos quesitos aeronave e passageiros. No primeiro, a alta foi de 32% para a confirmação de voos e de 159% para os passageiros, o mesmo que 8.728 pessoas estimadas contra 74, registradas entre 25 de fevereiro e 3 de março do ano passado. Já em Marabá o crescimento foi de 6% para o número de aeronaves e de 23% para os passageiros, o que significa a quantidade esperada de 4.982 pessoas contra 36 no mesmo período.

No aeroporto de Altamira, por outro lado, o número de aeronaves confirmadas teve queda de – 27%, com a queda de 11 voos confirmados, em 2021, para 8, em 2022. A quantidade de passageiros, por sua vez, cresceu 1%, com o aumento de 1.100 passageiros, no ano passado, para 1.112, neste ano.

Em Parauapebas, o aeroporto de Carajás teve queda no número de aeronaves (-33%) e no de passageiros (-2%). Assim, no mesmo período analisado, os voos passaram de 30, em 2021, para 20, em 2022. Os dados referentes aos passageiros, por outro lado, passaram de 2.058, no ano passado, para 2.016, neste ano.

Em todo o país, os aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 788 mil passageiros durante o período do Carnaval (de 25 de fevereiro a 3 de março). O número é 45% maior em relação ao movimento do ano passado, quando mais de 540 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 12 e 18 de fevereiro. Além disso, estão previstos cerca de 6 mil pousos e decolagens no período. A projeção é 35% superior ao fluxo de 2021.

A projeção foi elaborada a partir dos dados de oferta de assentos informados pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2022 com o Carnaval de 2021, quando foi registrada redução nas atividades em função da pandemia de covid-19.

Preparativos

A advogada Caroline Sakiyama, de 32 anos, não costuma viajar no período carnavalesco, mas decidiu comprar passagens neste ano para Alagoas, para que possa passear “antes da irmãzinha dele nascer”. “Não costumo viajar no carnaval por conta de preferir ambientes mais tranquilos e familiares, a viagem será para um local menos movimentado, para aproveitar a família e a praia”, relata.

Caroline destaca que, antes de viajar, é importante que as pessoas estejam cientes das regras sanitárias exigidas, para evitar a contaminação por covid-19. “Recentemente estive em um parque aquático onde a exigência da máscara era tamanha que era obrigatório usar enquanto transitava pelo parque, ainda que você tivesse acabado de sair da piscina e estivesse todo molhado. É necessário ter o mínimo de informação antes da viagem sobre tais medidas para evitar transtornos e para curtir com tranquilidade os dias de folga”, aconselha.

Após planejar durante 20 dias, a empresária Elizabete Grunvald, de 63 anos, decidiu viajar com a família para São Paulo e Campos do Jordão. Planejar viagem em tempos de Pandemia é bem mais complicado e delicado, pois precisamos avaliar muitas variáveis, tipo: qual a situação de saúde do lugar de destino, se os lugares estarão abertos, se as normas de segurança estão sendo cumpridas, além dos cuidados que precisamos ter com aglomerações e com a contaminação do vírus, ainda bem presente. Em outros tempos não tínhamos a maioria dessas preocupações, era comprar as passagens, reservar os hotéis e partir para a diversão”, afirma.