Caranguejo fica quase 40% mais caro somente neste ano

O preço da unidade do caranguejo teve queda em abril, nas feiras livres e mercados municipais de Belém. O recuo foi de 8,62%, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 20, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) e pela Secretaria Municipal de Economia (Secon), da Prefeitura Municipal de Belém (PMB).

A queda, no entanto, não foi suficiente para compensar as altas acumuladas nos quatro primeiros meses do ano e nos últimos 12 meses, que foram de 13,73% e 39,47%, respectivamente. A taxa da inflação nos dois períodos foi de 2,35% e de 7,59%, de acordo com o INPC/IBGE.

Em abril, o preço do caranguejo tipo médio na capital paraense fechou em R$ 2,65, enquanto em março o valor encontrado, em média, foi de R$ 2,90. Por outro lado, no início deste ano, em janeiro, a unidade do produto era encontrada no comércio de Belém a R$ 2,50.

As pesquisas do pescado na capital são feitas desde 2013 pelo Dieese em parceria com a Secretaria Municipal de Economia (Secon), após a decisão conjunta de firmar um convênio de cooperação técnica. Para o levantamento, são pesquisados 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e do caranguejo.