Campos Neto defende metodologia internacional para transparência fiscal

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reiterou a importância da adoção de uma metodologia internacional para o cálculo do resultado primário das contas públicas, em busca de maior transparência e credibilidade fiscal. A declaração foi feita durante a apresentação do Relatório Trimestral de Inflação, onde Campos Neto abordou a recente aprovação de uma compensação relacionada à desoneração da folha salarial, que permite ao governo considerar R$ 8,5 bilhões como receita primária.

O valor, proveniente de dinheiro esquecido por brasileiros em instituições financeiras, gerou controvérsias, uma vez que o BC argumenta que essa quantia deve ser contabilizada como ganho patrimonial e não como receita primária. A inclusão desse montante no resultado primário, conforme aprovado pelo Congresso, levanta incertezas sobre o marco fiscal, que está em vigor desde agosto de 2023.

“É importante manter nossa contabilidade como sempre foi feita e nosso entendimento do que é definição de resultado primário”, afirmou Campos Neto, ressaltando que a metodologia do BC é baseada em critérios internacionais, como os do Fundo Monetário Internacional (FMI).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)