Campanha de renegociação de dívidas da Caixa termina nesta quinta-feira (29)

Termina amanhã (29) a campanha Você no Azul da Caixa Econômica Federal, que disponibiliza descontos de até 90% para regularização de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. No Pará, cerca de 94 mil clientes estão aptos para regularizar os débitos com a instituição financeira, afirma o superintendente do Pará, Árthemis Luís Nogueira de Morais.

“Esta é uma oportunidade única para que todos os clientes da Caixa possam entrar em 2023 sem restrição nos seus cadastros e voltar ao mercado de crédito. No Pará, mais de 94 mil clientes podem aproveitar essa oportunidade por meio dos canais disponíveis da Caixa, onde inclusive, é possível ter o atendimento conclusivo, sem a necessidade de ir a uma agência presencialmente. Temos o site da Caixa, o aplicativo Cartões Caixa e o WhatsApp Caixa 0800 1040104”, explica Árthemis à reportagem do Grupo Liberal.

Em todo o País, estão contempladas na ação contratos de 4 milhões de clientes pessoa física e 396 mil na pessoa jurídica. Mais de 80% podem liquidar seus débitos por até R$ 1000.

A campanha iniciou no mês de outubro e até esta terça-feira (27), mais de R$ 2 milhões foram negociados no Estado. “O total para negociação é de R$ 100 milhões, ou seja, ainda tem bastante negociação para fazer até o último momento da campanha”, informa o superintendente.

Quem aproveitou a campanha para limpar o nome foi Ismael Ribeiro, 33 anos. Ele, que se encontra desempregado, fez sua negociação em novembro e disse que valeu a pena. “Era uma dívida de cartão de crédito que estava rolando juros, já estava em torno de R$ 1500. Eu soube da campanha, vim aqui e consegui abater os juros e mais de 50% desconto no valor total, ficou bom pra quitar’, relatou.

Ismael Ribeiro aproveitou a campanha para entrar 2023 com o nome limpo (Cristino Martins / O Liberal)

A Caixa informa que os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. Além dos canais digitais, todas as agências no território nacional estão atendendo presencialmente de 10h às 15h.