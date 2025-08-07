Camisas, sapatênis e sandálias: Comércio tem presentes de até R$ 100 para o Dia dos Pais em Belém
Com opções acessíveis no comércio do centro da capital, lojistas apostam em roupas, calçados e acessórios masculinos para aquecer as vendas na data comemorativa.
Com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10/08), lojistas do centro comercial de Belém já estão movimentando as vitrines com promoções e sugestões de presentes a preços acessíveis. Roupas, calçados e acessórios masculinos podem ser encontrados por até R$ 100, e a expectativa, especialmente entre os comerciantes de vestuário, é de alta nas vendas em relação ao ano anterior, enquanto comerciantes de sapataria apontam vendas abaixo do esperado.
Roupas em alta: camisas e bermudas por até R$ 80
Na boutique de peças masculinas onde trabalha Matheus Souza, camisas e bermudas lideram a procura neste início de agosto.
“Presentes para o Dia dos Pais com preço de até R$ 100? Eu tenho camisas a partir de R$ 50, chinelo a partir de R$ 50, shorts de R$ 50 e R$ 80. São preços acessíveis”, garante.
A expectativa da loja é de um crescimento de até 30% nas vendas em comparação com 2024.
“É uma data muito importante. As pessoas gostam de presentear uma pessoa que é muito amada”, destaca o atendente.
Entre os itens mais procurados, estão as camisas gola polo, regatas, modelos básicos e as longlines, que têm caimento mais alongado.
Sapatênis por R$ 60 e sandálias a partir de R$ 36
Em uma loja de calçados também no centro comercial belenense, o vendedor Mateus Costa explica que a estratégia para atrair os clientes tem sido o desconto direto nos preços.
“Estamos com qualquer mercadoria pela metade do preço. Tem tênis de R$ 120 saindo por R$ 60 no dinheiro ou no pix. Tem sandália, sapatenis, cinto, bolsa – tudo pela metade”, explica.
Apesar da variedade de produtos abaixo de R$ 100, Mateus reconhece que o movimento está abaixo do esperado: “A gente estava esperando um movimento melhor”.
Ainda assim, sapatênis costurados (a R$ 60), sandálias (entre R$ 36 e R$ 48) e mochilas continuam entre os itens mais procurados.
Vestuário (boutique masculina)
- Camisas básicas: a partir de R$ 50;
- Camisa gola polo: a partir de R$ 50;
- Camisa regata: a partir de R$ 50;
- Camisa com detalhe no peito: a partir de R$ 50;
- Camisa longline: a partir de R$ 50;
- Shorts masculinos: R$ 50 a R$ 80;
- Chinelo: a partir de R$ 50.
Calçados e acessórios (sapataria)
- Tênis (em promoção): de R$ 120 por R$ 60;
- Sapatênis costurado: R$ 60;
- Sandálias: entre R$ 36 e R$ 48;
- Cintos: até R$ 100;
- Bolsas masculinas: até R$ 100;
- Mochilas masculinas: até R$ 100.
