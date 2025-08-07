Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Camisas, sapatênis e sandálias: Comércio tem presentes de até R$ 100 para o Dia dos Pais em Belém

Com opções acessíveis no comércio do centro da capital, lojistas apostam em roupas, calçados e acessórios masculinos para aquecer as vendas na data comemorativa.

Jéssica Nascimento

Com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10/08), lojistas do centro comercial de Belém já estão movimentando as vitrines com promoções e sugestões de presentes a preços acessíveis. Roupas, calçados e acessórios masculinos podem ser encontrados por até R$ 100, e a expectativa, especialmente entre os comerciantes de vestuário, é de alta nas vendas em relação ao ano anterior, enquanto comerciantes de sapataria apontam vendas abaixo do esperado.

Roupas em alta: camisas e bermudas por até R$ 80

Na boutique de peças masculinas onde trabalha Matheus Souza, camisas e bermudas lideram a procura neste início de agosto. 

image Matheus Souza aponta que camisas e bermudas lideram a procura neste início de agosto (Ivan Duarte / O Liberal)

“Presentes para o Dia dos Pais com preço de até R$ 100? Eu tenho camisas a partir de R$ 50, chinelo a partir de R$ 50, shorts de R$ 50 e R$ 80. São preços acessíveis”, garante.

A expectativa da loja é de um crescimento de até 30% nas vendas em comparação com 2024. 

“É uma data muito importante. As pessoas gostam de presentear uma pessoa que é muito amada”, destaca o atendente. 

Entre os itens mais procurados, estão as camisas gola polo, regatas, modelos básicos e as longlines, que têm caimento mais alongado.

Sapatênis por R$ 60 e sandálias a partir de R$ 36

Em uma loja de calçados também no centro comercial belenense, o vendedor Mateus Costa explica que a estratégia para atrair os clientes tem sido o desconto direto nos preços. 

“Estamos com qualquer mercadoria pela metade do preço. Tem tênis de R$ 120 saindo por R$ 60 no dinheiro ou no pix. Tem sandália, sapatenis, cinto, bolsa – tudo pela metade”, explica.

Apesar da variedade de produtos abaixo de R$ 100, Mateus reconhece que o movimento está abaixo do esperado: “A gente estava esperando um movimento melhor”. 

Ainda assim, sapatênis costurados (a R$ 60), sandálias (entre R$ 36 e R$ 48) e mochilas continuam entre os itens mais procurados.

Vestuário (boutique masculina)

  • Camisas básicas: a partir de R$ 50;
  • Camisa gola polo: a partir de R$ 50;
  • Camisa regata: a partir de R$ 50;
  • Camisa com detalhe no peito: a partir de R$ 50;
  • Camisa longline: a partir de R$ 50;
  • Shorts masculinos: R$ 50 a R$ 80;
  • Chinelo: a partir de R$ 50.

Calçados e acessórios (sapataria)

  • Tênis (em promoção): de R$ 120 por R$ 60;
  • Sapatênis costurado: R$ 60;
  • Sandálias: entre R$ 36 e R$ 48;
  • Cintos: até R$ 100;
  • Bolsas masculinas: até R$ 100;
  • Mochilas masculinas: até R$ 100.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia dos pais

presentes acessíveis

presentes baratos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

SuperNorte 2025 estreia com foco em sustentabilidade e protagonismo regional

Primeiro dia do evento foi marcado por homenagens, palestra e grande presença do público

07.08.25 22h37

tarifaço

Alckmin: Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça (12)

Ele afirmou que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação

07.08.25 18h38

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

Programa de Gerenciamento de Benefícios

Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS

Programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única

07.08.25 13h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda