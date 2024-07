Café, açúcar e cacau fecham em baixa na ICE

Os preços do cacau se estabilizaram nesta terça-feira (23), fechando em leve baixa após uma alta de quase 10% na sessão anterior, com o mercado permanecendo volátil em meio a volumes reduzidos. Os preços do açúcar e do café também caíram.

Cacau

O contrato setembro do cacau em Londres caiu 36 libras, ou 0,5%, para 6.806 libras por tonelada métrica, depois de ter subido 8% na segunda-feira.

A BMI, uma unidade da Fitch Solutions, afirmou que a desaceleração da moagem de cacau devido aos altos preços poderia ser mais limitada do que o esperado anteriormente, "dada a aparente resiliência do mercado"

O cacau de setembro em Nova York caiu 1,3%, para 8.286 dólares a tonelada, depois de ter subido 9,2% na segunda-feira.

Açúcar

O açúcar bruto caiu 0,14 centavo de dólar, ou 0,8%, a 18,16 centavos de dólar por libra-peso, tendo atingido uma mínima de sete semanas em 18,08.

Os negociantes notaram algumas compras comerciais com a queda do mercado, e disseram que o interesse dos importadores chineses aumentou, já que os preços parecem atraentes.

A produção de açúcar do Brasil em 2024/25 (abril-março) foi revisada para baixo em 300.000 toneladas métricas por uma corretora na segunda-feira, devido à alocação de cana menor do que o esperado para produzir açúcar e à baixa qualidade da cana.

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) do Brasil informou que a produtividade agrícola caiu 1,5% em junho em relação à temporada anterior. Ele espera que os rendimentos caiam ainda mais com o avanço da colheita.

O açúcar branco de outubro caiu 1,4%, a 525,70 dólares por tonelada.

Café

O café arábica cedeu 3,95 centavos de dólar, ou 1,6%, fechando a 2,391 dólares por libra-peso, tendo subido 2% na segunda-feira.

O café robusta caiu 2,2%, a 4.481 dólares por tonelada.