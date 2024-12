Brinquedos para o Natal devem movimentar vendas de lojistas neste mês

Este Natal deve impulsionar as vendas de artigos infantis, especialmente de brinquedos, estimam lojistas e o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas). O presidente da entidade representativa, Eduardo Yamamoto, afirma que a expectativa é positiva, com projeção de crescimento de faturamento em torno de 4% em 2024, em nível nacional, enquanto que comerciantes da capital paraense destacam um aumento de até 60% na demanda durante o mês de dezembro.

“Essas datas impulsionam as vendas, com as crianças esperando pelos brinquedos mais desejados, como bicicletas e eletrônicos. A tendência de compra de brinquedos também continua com força, devido à tradição de presentear nesta época do ano. Vale ressaltar que os eletrônicos, tablet e celulares estão assumindo posições ainda maiores na preferência dos clientes, performando entre 5º e 4º opção de compra de quem vai presentear”, avalia Yamamoto.

Selma Cabeça, proprietária de uma loja de brinquedos, conta que o mercado já está aquecido, um pouco do reflexo da Black Friday, que ocorreu na última semana quanto pela preparação para os presentes natalinos.

“As vendas estão muito boas, já estamos sentindo um aumento nos últimos dias e só tende a aumentar até o fim do ano. O nosso movimento na loja física com a venda de presentes para o Natal aumenta até 60% neste período”, aponta a lojista.

Já Robledo Martins diz que as vendas na sua loja ainda estão discretas, mas devem melhorar após o dia 10 de dezembro. “A expectativa é sempre de vendas melhores do que nos anos anteriores e melhorarmos sempre o nosso estoque”, declara o proprietário.

Na análise de Eduardo Yamamoto, alguns fatores contribuem para elevar a demanda de clientes nas lojas neste período. “Os fatores mais relevantes incluem o aumento do poder aquisitivo das famílias durante o final do ano, as promoções e descontos das grandes redes, e a forte presença do comércio eletrônico. Além disso, a popularidade de brinquedos inclusivos e colecionáveis também tem impulsionado as vendas, brinquedos que estimulam habilidades cognitivas. A mudança nos hábitos de compra, com mais pessoas preferindo compras online, também é um fator importante”, detalha o presidente do Sindilojas.

Doação de brinquedos

Outro fator que ajuda a aumentar o faturamento das lojas especializadas em brinquedos são as organizações filantrópicas que fazem doações no fim de ano. “As iniciativas de filantropia têm impacto nas vendas. Quando empresas ou grupos de filantropia organizam campanhas para doação de brinquedos, isso não só reforça a responsabilidade social, como também gera visibilidade para as lojas envolvidas, atraindo consumidores que desejam participar dessas ações”, ressalta o representante do Sindilojas, que afirma que o valor médio desses brinquedos fica em torno de R$ 30.

“Os grupos de pessoas influenciam e nos ajudam muito nas vendas de Natal. Até o dia 20, sai mais brinquedos populares, de até R$ 30, que são para as pessoas e grupos que se unem para fazer doação”, acrescenta Robledo Martins.

A estudante Luciane Lemos conta que adiantou a compra de brinquedos porque participa de um projeto que arrecada e faz a distribuição para crianças carentes. “O que me fez participar do projeto é que eu gosto muito de criança, então é algo que eu tenho no meu coração. Eu amo ajudar o próximo”, relata a estudante.