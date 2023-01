Brasil deve financiar exportação para Argentina, mas pede garantias

Um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade de uma "unidade de conta sul-americana" deve ser criado, nesta segunda-feira (23), por Brasil e Argentina. O anúncio deve ser feito ainda hoje, durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Buenos Aires. Ele se encontra com o presidente argentino Alberto Fernandez. As informações são da CNN Brasil.

Esse mecanismo vinha sendo chamado de "moeda comum", mas ganhou outro nome para evitar confusão. A proposta se assemelha mais, por enquanto, a um financiamento à exportação de produtos brasileiros para a Argentina e vice-versa. Segundo a reportagem, o objetivo é que as trocas bilaterais possam ser feitas sem a utilização do dólar, já que as reservas internacionais da Argentina são de apenas US$ 7 bilhões.

O Brasil já utilizou esse mecanismo com sucesso no caso de Angola, uma importante exportadora de petróleo, e também de forma mal-sucedida, como Cuba, que forneceu charutos como garantia.

Funcionaria assim: bancos públicos e privados financiariam empresas argentinas que queiram comprar produtos brasileiros com aval do Tesouro brasileiro. Em contrapartida, o Brasil pede da Argentina como garantia os recebíveis dos contratos de exportação, por exemplo, de gás natural. Os argentinos são importantes exportadores de gás.