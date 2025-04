Bragança exibe força da pesca artesanal e destaca integração produtiva no IFC Amazônia

Reconhecida como uma das potências da pesca artesanal no Pará, a cidade de Bragança levou ao IFC Amazônia, em Belém, uma mostra robusta da sua produção pesqueira, cultura tradicional e diversidade econômica. O evento, que acontece até sexta-feira (25), no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, reúne especialistas, gestores públicos e representantes da cadeia produtiva da pesca para discutir os rumos sustentáveis do setor na região amazônica.

Terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) pesqueiro do estado, Bragança vem se consolidando como exemplo de integração entre diferentes áreas da economia local. Além do pescado, o estande do município trouxe produtos típicos, como farinha de mandioca, bijus e café regional, valorizando o trabalho de pescadores, agricultores e artesãos.“Esse espaço é muito importante para mostrar não só o nosso pescado, mas também nossa cultura e tradições. Aqui conseguimos estabelecer relações, buscar inovações e reforçar o protagonismo do nosso município nesse setor que sustenta tantas famílias bragantinas”, afirmou João Farias, secretário municipal de Pesca e Aquicultura.

João Farias, secretário de pesca e aquicultura de Bragança

Pesca e agricultura familiar caminham juntas

Para Bragança, a pesca artesanal não é uma atividade isolada — ela se conecta diretamente à agricultura familiar e à identidade cultural local. Segundo Théssyo Santos, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a maioria dos pescadores também planta e colhe seus próprios alimentos, como a mandioca, cuja farinha é parte essencial da culinária regional. “O nosso pescador também é agricultor. A mandioca, a farinha, são parte da cultura e da economia. Participar do evento é levar Bragança para o mundo, e isso se torna ainda mais estratégico com a proximidade da COP30”, destacou.

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Théssyo Santos.

Turismo sustentável é nova aposta

A participação no IFC Amazônia também reforça a estratégia de posicionar Bragança como destino turístico sustentável, aproveitando a beleza natural, os patrimônios culturais e a gastronomia típica como atrativos. Para Maryllin Oliveira, secretária municipal de Turismo, o município está pronto para se destacar em um cenário que valoriza o meio ambiente e os modos de vida tradicionais.“Temos praias, rios, patrimônios, roteiros de pesca de curral, gastronomia com peixinho frito e farinha. Nosso turismo é integrado à pesca, à agricultura e ao meio ambiente. Mostrar isso ao mundo é mostrar a riqueza do nosso território”, explicou.

Maryllin Oliveira, secretária municipal de turismo de Bragança

Regulação e políticas públicas

A valorização da pesca artesanal, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Ubiranilson Oliveira, também passa pela regulação adequada da atividade. Ele lembrou que Bragança tem atuado firmemente no licenciamento, fiscalização e mediação de acordos de pesca comunitários. “Estar aqui é discutir políticas públicas reais para o setor. Bragança tem muito a contribuir com esse processo”, concluiu.

Ubiranilson Oliveria, secretário municipal de meio ambiente de Bragança