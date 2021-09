BR 316, na entrada de Mosqueiro, segue interditada por caminhoneiros

Nesta quinta-feira (9) os caminhoneiros interditam a BR 316, no KM 24, na entrada de Mosqueiro. A concentração começou na noite de ontem (8) por volta de 22h, com interdição da via.

David Neves, um dos representantes da categoria, diz que não há previsão para encerrar a manifestação, e a principal reivindicação é "a tabelação do preço do Diesel. De estado para estado nós pagamos um preço diferente. O presidente tirou a taxa, mas pagamos um ICS que não condiz", afirma.

Outras pautas também são colocadas em pauta, como o preço do combustível, o pedido do voto impresso auditável pelos caminhoneiros. Rudilmar Mendonça, de 52 anos, caminhoneiro há 31 anos vem de Gravataí, Rio Grande do Sul, diz que atravessou o país todo e parou no Pará. "Estou com um caminhão cegonha, transportando carro zero. Aderi a paralisação por causa do preço dos combustíveis. Como já se viu o preço do óleo Diesel ser R$4,50? Amanhã é outro preço e o salário não sobe. Não tem condições, preços abusivos", relata.

Neste momento os caminhoneiros e a Polícia Rodoviária Federal estão reunidos na pista dialogando sobre o ato.

"Nós estamos desde ontem, 21h. Aqui foi acordado com eles que somente veículos de carga ficam retidos, com exceção de veículos de saúde, medicamentos, oxigênio, etc. E os veículos de passeio ou passageiro, também estão passando. Enquanto eles estiverem aqui, estaremos aqui. Fazendo a orientação do trânsito, fazendo as negociações necessárias para a fluidez do trânsito", informou Alex Brito agente da PRF.

O caminhoneiro Rudilmar disse que tem esposa e filhos o esperando, mas que só deixarão de ocupar a via, após conseguirem os objetivos. Mas que também entendem que os serviços essenciais precisam continuar "Aqui nós estamos deixando passar em um lado da pista. Tá passando, carro, ônibus e ambulância e caminhão de remédio. Para não atrapalhar os serviços essenciais, mas estar aqui reinvindicando", concluiu Rudilmar.