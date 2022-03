Bolsonaro defende exploração de potássio em terras indígenas para evitar desabastecimento

O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu hoje nas redes sociais a aprovação do Projeto de Lei nº 191/2020, como forma de evitar os prejuízos que a guerra entre Ucrânia e Rússia podem trazer ao agronegócio brasileiro. A matéria em questão, apresentada pelo Executivo em fevereiro de 2020, estabelece condições específicas para a realização da pesquisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica em terras indígenas.

De acordo com o presidente, com a guerra, existe o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. “Nossa segurança alimentar e agronegócio (Economia) exigem de nós, Executivo e Legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância”. Para Bolsonaro, com a aprovação do projeto, e consequentemente permissão para exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas, “resolve-se um desses problemas”.

Durante coletiva de imprensa concedida no último domingo (27), o presidente já havia defendido a exploração de fertilizantes e produção de energia em terras indígenas. "Nós temos fertilizante no Brasil, na foz do Rio Madeira, temos potássio em abundância, mas é uma reserva indígena, porque não exploramos isso daí", declarou, na ocasião.